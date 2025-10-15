В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей

Фото Алексея Пирязева.

30 октября в консультативно-диагностическом центре детской областной клинической больницы будут вести прием детские врачи. Пациентов осмотрят: оториноларинголог, аллерголог-иммунолог, кардиолог, офтальмолог, травматолог, невролог, пульмонолог, врач по вакцинопрофилактике, педиатр, гастроэнтеролог, онколог, хирург, эндокринолог, акушер-гинеколог.

Как сообщает минздрав Тульской области, на прием нужна предварительная запись. Звонки принимаются с 9.00 до 16.00 по телефону: 8 (4872) 48-50-05.



С собой необходимо взять страховой медицинский полис ребёнка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребёнка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, результаты медицинских обследований и анализов (при наличии).

Адрес: Тула, ул. Бондаренко, 39.