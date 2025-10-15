  1. Моя Слобода
В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей
Фото Алексея Пирязева.

Нужна предварительная запись на прием.

30 октября в консультативно-диагностическом центре детской областной клинической больницы будут вести прием детские врачи. Пациентов осмотрят: оториноларинголог, аллерголог-иммунолог, кардиолог, офтальмолог, травматолог, невролог, пульмонолог, врач по вакцинопрофилактике, педиатр, гастроэнтеролог, онколог, хирург, эндокринолог, акушер-гинеколог.

Как сообщает минздрав Тульской области, на прием нужна предварительная запись. Звонки принимаются с 9.00 до 16.00 по телефону: 8 (4872) 48-50-05. 
 
С собой необходимо взять страховой медицинский полис ребёнка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребёнка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, результаты медицинских обследований и анализов (при наличии). 

Адрес: Тула, ул. Бондаренко, 39.

15 октября, в 15:05
«Конкурировать с Москвой невозможно»: Дмитрий Миляев о борьбе за тульские кадры
«Конкурировать с Москвой невозможно»: Дмитрий Миляев о борьбе за тульские кадры
Туляков предупредили, что старые лифты в многоэтажках остановят после 2030 года
Туляков предупредили, что старые лифты в многоэтажках остановят после 2030 года
