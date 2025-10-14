«Слегка подбешивает»: Дмитрий Миляев о проблемах с интернетом в Туле

На встрече с представителями региональных СМИ глава региона пообещал вернуться к вопросу об отключениях мобильного интернета.

По словам Дмитрия Миляева, вопрос решается медленно, «нужно добавить динамики».

— Сняли проблему заказа каких-то услуг, такси, когда сложно было чем-то воспользоваться, транзакции не проходили. Сейчас критичных таких вещей нет. Но — выходишь с работы, садишься в машину и слегка подбешивает, что смотришь — а у тебя тут везде [в смартфоне] «Соединение…»

Я вернусь к этому вопросу!

Напомним, 14 октября на встрече со СМИ губернатор коснулся важных социальных вопросов. В частности, рассказал о планах по расширению трех шоссе и продлении Восточного обвода. А также — о ремонте Красноармейского проспекта.