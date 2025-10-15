  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Наша задача — развивать не только профессиональный спорт, но и физическую подготовку детей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Дмитрий Миляев: «Наша задача — развивать не только профессиональный спорт, но и физподготовку детей»

Дмитрий Миляев: «Наша задача — развивать не только профессиональный спорт, но и физподготовку детей»

Глава региона высказался о развитии адаптивного спорта в регионе.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поделился планами развития адаптивного спорта в регионе на пресс-конференции накануне, 14 сентября.

Глава региона рассказал о работе по повышению доступности и оснащенности спортобъектов, об установке в регионе инклюзивных спортплощадок, а также о реконструкции советских стадионов, которая ведется в регионе в рамках программы «Наш район».

Одной из главных целей он назвал доступность занятий спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

— Раньше спортивные площадки создавались без учёта потребностей людей с особыми потребностями, поэтому сейчас наша задача — оборудовать их соответствующим образом и внедрить специальные тренировочные программы, — заметил Миляев. 

Первоначально власти решили построить специализированные площадки с тренажерами на улицах. Как выяснилось позже, такие установки пользуются популярностью и у обычных горожан.

— Наша задача — развивать не только профессиональный спорт, но и физическую подготовку детей и подростков с ментальными нарушениями, — подчеркнул Миляев. — Им необходима особая методика и особый подход, поэтому мы создадим необходимое число специализированных групп и наймем соответствующих профессионалов-тренеров. 

Стоит отметить, что нехватка профессиональных инструкторов в сфере адаптивного спорта также беспокоит главу региона. Решением этой проблемы станет сотрудничество с вузами, которое позволит готовить профильных специалистов для нужд региона.

Вместе с тем, власти Тульской области планируют продолжить оснащение существующих спортивных объектов специальными приспособлениями, упрощающими доступ для людей с инвалидностью, и увеличить штат сотрудников, готовых помогать спортсменам с особыми потребностями.

— У нас сейчас 29,5% вовлеченность людей с инвалидностью в занятия спортом. Это неплохой показатель, если брать в целом по стране, — заключил глава региона. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 16:39 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
адаптивный спортДмитрий Миляевпресс-конференция
Публично уволенный экс-главой тульского правительства Федорищевым чиновник попал в больницу
Политика и экономика
Публично уволенный экс-главой тульского правительства Федорищевым чиновник попал в больницу
вчера, в 12:40, 122 3714 -12
На площади перед Московским вокзалом предложили обустроить платную парковку
Жизнь Тулы и области
На площади перед Московским вокзалом предложили обустроить платную парковку
вчера, в 15:55, 68 1629 -12
«Конкурировать с Москвой невозможно»: Дмитрий Миляев о борьбе за тульские кадры
Жизнь Тулы и области
«Конкурировать с Москвой невозможно»: Дмитрий Миляев о борьбе за тульские кадры
вчера, в 15:21, 58 1521 -5
На уроках физкультуры школьники будут заниматься лыжами, лаптой и фиджитал-спортом
Спорт
На уроках физкультуры школьники будут заниматься лыжами, лаптой и фиджитал-спортом
вчера, в 16:50, 44 651 -3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На уроках физкультуры школьники будут заниматься лыжами, лаптой и фиджитал-спортом
На уроках физкультуры школьники будут заниматься лыжами, лаптой и фиджитал-спортом
Друг «тульского Халка» задолжал Минобороны РФ 17 млн рублей
Друг «тульского Халка» задолжал Минобороны РФ 17 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.