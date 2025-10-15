Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поделился планами развития адаптивного спорта в регионе на пресс-конференции накануне, 14 сентября.

Глава региона рассказал о работе по повышению доступности и оснащенности спортобъектов, об установке в регионе инклюзивных спортплощадок, а также о реконструкции советских стадионов, которая ведется в регионе в рамках программы «Наш район».

Одной из главных целей он назвал доступность занятий спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

— Раньше спортивные площадки создавались без учёта потребностей людей с особыми потребностями, поэтому сейчас наша задача — оборудовать их соответствующим образом и внедрить специальные тренировочные программы, — заметил Миляев.

Первоначально власти решили построить специализированные площадки с тренажерами на улицах. Как выяснилось позже, такие установки пользуются популярностью и у обычных горожан.

— Наша задача — развивать не только профессиональный спорт, но и физическую подготовку детей и подростков с ментальными нарушениями, — подчеркнул Миляев. — Им необходима особая методика и особый подход, поэтому мы создадим необходимое число специализированных групп и наймем соответствующих профессионалов-тренеров.

Стоит отметить, что нехватка профессиональных инструкторов в сфере адаптивного спорта также беспокоит главу региона. Решением этой проблемы станет сотрудничество с вузами, которое позволит готовить профильных специалистов для нужд региона.

Вместе с тем, власти Тульской области планируют продолжить оснащение существующих спортивных объектов специальными приспособлениями, упрощающими доступ для людей с инвалидностью, и увеличить штат сотрудников, готовых помогать спортсменам с особыми потребностями.

— У нас сейчас 29,5% вовлеченность людей с инвалидностью в занятия спортом. Это неплохой показатель, если брать в целом по стране, — заключил глава региона.