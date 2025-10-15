Где в Туле не будет света 16 октября

Они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- ул. Фрунзе, 4,
- ул. Партизанская, 33, 35-а, 36-а, 36-б, 38-а, 38-б, 38-в,
- ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.),
- ул. Кутузова, 69-95 (нечётн.),
- ул. Нестерова, 42-62 (чётн.), 47-61 (нечётн.),
- ул. Панфиловцев, 30-44 (чётн.), 25-45 (нечётн.),
- ул. Краснодонцев, 28-58 (чётн.), 29-59 (нечётн.), 45-а, 54-а, 56-а,
- ул. Бородина, 6,
- пр-т Ленина, 34-а,
- ул. Ф. Энгельса, 53,
- ул. Оборонная, 82-92 (чётн.), 59-75 (нечётн.),
- ул. Староникитская, 84-110 (чётн.), 79-89 (нечётн.),
- ул. Кауля, 20,
- ул. П. Алексеева 2-10 (чётн.).