  4. Где в Туле не будет света 16 октября - Новости Тулы и области - MySlo.ru
Где в Туле не будет света 16 октября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о предстоящих работах.

Они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Фрунзе, 4,
  • ул. Партизанская, 33, 35-а, 36-а, 36-б, 38-а, 38-б, 38-в,
  • ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.),
  • ул. Кутузова, 69-95 (нечётн.),
  • ул. Нестерова, 42-62 (чётн.), 47-61 (нечётн.),
  • ул. Панфиловцев, 30-44 (чётн.), 25-45 (нечётн.),
  • ул. Краснодонцев, 28-58 (чётн.), 29-59 (нечётн.), 45-а, 54-а, 56-а,
  • ул. Бородина, 6,
  • пр-т Ленина, 34-а,
  • ул. Ф. Энгельса, 53,
  • ул. Оборонная, 82-92 (чётн.), 59-75 (нечётн.),
  • ул. Староникитская, 84-110 (чётн.), 79-89 (нечётн.),
  • ул. Кауля, 20,
  • ул. П. Алексеева 2-10 (чётн.).

вчера, в 21:21 +1
