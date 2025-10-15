  1. Моя Слобода
«Арсенал» обыграл «Сокол» в матче Кубка России

Подготовили для вас фоторепортаж.

Сегодня, 15 октября, на Центральном стадионе в Туле состоялся матч Кубка России. В гости к «Арсеналу» приезжал саратовский «Сокол».

Туляки одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол на 36-й минуте матча забил Максим Максимов.

