«Арсенал» обыграл «Сокол» в матче Кубка России

Сегодня, 15 октября, на Центральном стадионе в Туле состоялся матч Кубка России. В гости к «Арсеналу» приезжал саратовский «Сокол».
Туляки одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол на 36-й минуте матча забил Максим Максимов.
Подготовили для вас фоторепортаж.
