На ярмарке вакансий тулякам предложат работу с зарплатой более 100 тысяч рублей

Фото Центра занятости Тульской области.

16 октября в Туле состоится ярмарка вакансий. Соискатели смогут лично встретиться с работодателями, проконсультироваться по интересующим вопросам в сфере трудоустройства, пройти первичное собеседование и подать заявление.

18 работодателей из разных сфер предложат самые актуальные вакансии. В списках представлены предложения с минимальной заработной платой от 80 000 рублей. Это, например, слесарь, электромонтер, электросварщик.

Также компании предложат вакантные места по наиболее высокооплачиваемым профессиям: инженер — 119 000 руб., газорезчик — 100 000 руб., программист — 145 000 руб.

На площадке ярмарки жители смогут пообщаться со следующими работодателями:

АО «Полема»,

АО «Тулагорводоканал»,

УФССП по ТО,

Тульская макаронная фабрика,

ООО «Аргон»,

АО «Тулагоргаз»,

ПАО «Тульский филиал Ростелеком»,

ОАО «РЖД»,

ЗАО «КФ „Старая Тула“»,

АО «Тулажелдормаш» им. А. В. Силкина,

ООО «Тульский электромеханический завод»,

АО «Тулачермет»,

АО «Тульская птицефабрика»,

УМВД России по Тульской области,

Главное управление МЧС по ТО,

МКУ «Централизованная бухгалтерия по муниципальным образовательным учреждениям г. Тулы»,

ООО «АГРОТОРГ»,

АО «Газпром газораспределение Тула».

Адрес: Тула, ул. Демонстрации, 34. Время проведения — 14.00-15.30.