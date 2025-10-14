На ярмарке вакансий тулякам предложат работу с зарплатой более 100 тысяч рублей

16 октября в Туле состоится ярмарка вакансий. Соискатели смогут лично встретиться с работодателями, проконсультироваться по интересующим вопросам в сфере трудоустройства, пройти первичное собеседование и подать заявление.
18 работодателей из разных сфер предложат самые актуальные вакансии. В списках представлены предложения с минимальной заработной платой от 80 000 рублей. Это, например, слесарь, электромонтер, электросварщик.
Также компании предложат вакантные места по наиболее высокооплачиваемым профессиям: инженер — 119 000 руб., газорезчик — 100 000 руб., программист — 145 000 руб.
На площадке ярмарки жители смогут пообщаться со следующими работодателями:
- АО «Полема»,
- АО «Тулагорводоканал»,
- УФССП по ТО,
- Тульская макаронная фабрика,
- ООО «Аргон»,
- АО «Тулагоргаз»,
- ПАО «Тульский филиал Ростелеком»,
- ОАО «РЖД»,
- ЗАО «КФ „Старая Тула“»,
- АО «Тулажелдормаш» им. А. В. Силкина,
- ООО «Тульский электромеханический завод»,
- АО «Тулачермет»,
- АО «Тульская птицефабрика»,
- УМВД России по Тульской области,
- Главное управление МЧС по ТО,
- МКУ «Централизованная бухгалтерия по муниципальным образовательным учреждениям г. Тулы»,
- ООО «АГРОТОРГ»,
- АО «Газпром газораспределение Тула».
Адрес: Тула, ул. Демонстрации, 34. Время проведения — 14.00-15.30.