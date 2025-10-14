  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На ярмарке вакансий тулякам предложат работу с зарплатой более 100 тысяч рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ярмарке вакансий тулякам предложат работу с зарплатой более 100 тысяч рублей
Фото Центра занятости Тульской области.

На ярмарке вакансий тулякам предложат работу с зарплатой более 100 тысяч рублей

Мероприятие пройдет в Кадровом центре «Работа России».

16 октября в Туле состоится ярмарка вакансий. Соискатели смогут лично встретиться с работодателями, проконсультироваться по интересующим вопросам в сфере трудоустройства, пройти первичное собеседование и подать заявление. 

18 работодателей из разных сфер предложат самые актуальные вакансии. В списках представлены предложения с минимальной заработной платой от 80 000 рублей. Это, например, слесарь, электромонтер, электросварщик.

Также компании предложат вакантные места по наиболее высокооплачиваемым профессиям: инженер — 119 000 руб., газорезчик — 100 000 руб., программист — 145 000 руб. 

На площадке ярмарки жители смогут пообщаться со следующими работодателями:

  • АО «Полема»,
  • АО «Тулагорводоканал»,
  • УФССП по ТО,
  • Тульская макаронная фабрика,
  • ООО «Аргон»,
  • АО «Тулагоргаз»,
  • ПАО «Тульский филиал Ростелеком»,
  • ОАО «РЖД»,
  • ЗАО «КФ „Старая Тула“»,
  • АО «Тулажелдормаш» им. А. В. Силкина,
  • ООО «Тульский электромеханический завод»,
  • АО «Тулачермет»,
  • АО «Тульская птицефабрика»,
  • УМВД России по Тульской области,
  • Главное управление МЧС по ТО,
  • МКУ «Централизованная бухгалтерия по муниципальным образовательным учреждениям г. Тулы»,
  • ООО «АГРОТОРГ»,
  • АО «Газпром газораспределение Тула».

Адрес: Тула, ул. Демонстрации, 34. Время проведения — 14.00-15.30. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:00 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ярмарка вакансий
Погода в Туле 14 октября: мокрый снег и до +8 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 14 октября: мокрый снег и до +8 градусов
сегодня, в 07:00, 57 1020 3
В Туле мамочкам с колясками пришлось лезь в грязь из-за припаркованного Lexus
Дежурная часть
В Туле мамочкам с колясками пришлось лезь в грязь из-за припаркованного Lexus
вчера, в 20:12, 55 2431 6
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
Жизнь Тулы и области
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
сегодня, в 13:55, 23 386 0
Туляка осудят за нападение на начальника поезда Мурманск – Москва
Дежурная часть
Туляка осудят за нападение на начальника поезда Мурманск – Москва
сегодня, в 09:00, 17 1067 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляк вылетел на встречку и покалечил своего сына в ДТП: суд вынес приговор
Туляк вылетел на встречку и покалечил своего сына в ДТП: суд вынес приговор
Тульский производитель закупил партию поддельных консервов из трески с примесью другой рыбы
Тульский производитель закупил партию поддельных консервов из трески с примесью другой рыбы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.