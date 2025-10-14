  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульский производитель закупил партию поддельных консервов из трески с примесью другой рыбы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульский производитель закупил партию поддельных консервов из трески с примесью другой рыбы
Фото www.freepik.com.

Тульский производитель закупил партию поддельных консервов из трески с примесью другой рыбы

Ветдокументы на товар отозвали ведомства соседних областей.

В сентябре сотрудники управления Россельхознадзора по Тульской области проверили работу предприятия в Заокском районе.

Выяснилось, что компания получила консервы из печени трески и тресковых пород производителя ООО «Экватор», ветеринарные сопроводительные документы на которые имеют статус «Аннулирован».

Проверяющие установили, что ветдокументы на консервы отозвали ведомства соседних областей из-за обнаружения в продукте не указанного в документах дешевого сырья — рыбы макруруса. Таким образом, производитель фактически замаскировал более доступную рыбу под дорогую треску.

«В обороте находится продукция без ветеринарных сопроводительных документов, в связи с чем не обеспечивается прослеживаемость пищевой рыбной продукции и не представляется возможным достоверно установить качество, безопасность и происхождение сырья, использованного для производства пищевой продукции, выпускаемой в обращение», — отметили в Россельхознадзоре. 

В октябре предприятие получило предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 14:41 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
консервыопасная рыба
Погода в Туле 14 октября: мокрый снег и до +8 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 14 октября: мокрый снег и до +8 градусов
сегодня, в 07:00, 57 1022 3
В Туле мамочкам с колясками пришлось лезь в грязь из-за припаркованного Lexus
Дежурная часть
В Туле мамочкам с колясками пришлось лезь в грязь из-за припаркованного Lexus
вчера, в 20:12, 55 2435 6
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
Жизнь Тулы и области
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
сегодня, в 13:55, 23 388 0
Туляка осудят за нападение на начальника поезда Мурманск – Москва
Дежурная часть
Туляка осудят за нападение на начальника поезда Мурманск – Москва
сегодня, в 09:00, 17 1069 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ярмарке вакансий тулякам предложат работу с зарплатой более 100 тысяч рублей
На ярмарке вакансий тулякам предложат работу с зарплатой более 100 тысяч рублей
В Узловой мужчину арестовали на 5 суток за неуважение к обществу 
В Узловой мужчину арестовали на 5 суток за неуважение к обществу 
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.