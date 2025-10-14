Тульский производитель закупил партию поддельных консервов из трески с примесью другой рыбы

Фото www.freepik.com.

В сентябре сотрудники управления Россельхознадзора по Тульской области проверили работу предприятия в Заокском районе.

Выяснилось, что компания получила консервы из печени трески и тресковых пород производителя ООО «Экватор», ветеринарные сопроводительные документы на которые имеют статус «Аннулирован».

Проверяющие установили, что ветдокументы на консервы отозвали ведомства соседних областей из-за обнаружения в продукте не указанного в документах дешевого сырья — рыбы макруруса. Таким образом, производитель фактически замаскировал более доступную рыбу под дорогую треску.

«В обороте находится продукция без ветеринарных сопроводительных документов, в связи с чем не обеспечивается прослеживаемость пищевой рыбной продукции и не представляется возможным достоверно установить качество, безопасность и происхождение сырья, использованного для производства пищевой продукции, выпускаемой в обращение», — отметили в Россельхознадзоре.

В октябре предприятие получило предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.