  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Туляк вылетел на встречку и покалечил своего сына в ДТП: суд вынес приговор - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляк вылетел на встречку и покалечил своего сына в ДТП: суд вынес приговор
Фото из архива Myslo.

Туляк вылетел на встречку и покалечил своего сына в ДТП: суд вынес приговор

Ребенок сидел на заднем сиденье и не был пристегнут.

Гособвинитель прокуратуры Привокзального района Тулы поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя оружейной столицы. 

В феврале мужчина без прав сел за руль своей машины Suzuki Grand Vitara. Своего 9-летнего сына он пристегнул на переднем сиденье, а 12-летнего оставил непристёгнутым сзади. На Калужском шоссе туляк выехал на встречку, где врезался в Lexus. В аварии 12-летний ребенок получил серьезные травмы. 

Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 9 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 15:20 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
судДТПтравмаотец с сыном
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
Жизнь Тулы и области
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
сегодня, в 13:55, 51 895 -5
Какие дома Тулы останутся без света 15 октября
Жизнь Тулы и области
Какие дома Тулы останутся без света 15 октября
сегодня, в 21:47, 39 429 1
В Туле отремонтируют Красноармейский проспект и построят ещё одну ледовую арену
Жизнь Тулы и области
В Туле отремонтируют Красноармейский проспект и построят ещё одну ледовую арену
сегодня, в 18:55, 37 1094 -10
Поможет перенос столба: туляк предложил улучшить пропускную способность улицы Староникитской
Жизнь Тулы и области
Поможет перенос столба: туляк предложил улучшить пропускную способность улицы Староникитской
сегодня, в 16:17, 30 1688 6

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Директор турфирмы из Тулы «кинула» сотни клиентов и сбежала из страны: полиция возбудила дело
Директор турфирмы из Тулы «кинула» сотни клиентов и сбежала из страны: полиция возбудила дело
На ярмарке вакансий тулякам предложат работу с зарплатой более 100 тысяч рублей
На ярмарке вакансий тулякам предложат работу с зарплатой более 100 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.