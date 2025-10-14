Туляк вылетел на встречку и покалечил своего сына в ДТП: суд вынес приговор

Фото из архива Myslo.

Ребенок сидел на заднем сиденье и не был пристегнут.

Гособвинитель прокуратуры Привокзального района Тулы поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя оружейной столицы.

В феврале мужчина без прав сел за руль своей машины Suzuki Grand Vitara. Своего 9-летнего сына он пристегнул на переднем сиденье, а 12-летнего оставил непристёгнутым сзади. На Калужском шоссе туляк выехал на встречку, где врезался в Lexus. В аварии 12-летний ребенок получил серьезные травмы.

Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 9 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.