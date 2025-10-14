Какие дома Тулы останутся без света 15 октября

Публикуем список адресов:
- ул. 4-я Криволученская, 5-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
- ул. 5-я Криволученская, 2-12 (чётн.),
- ул. Горсовета, 135-157 (нечётн.), 108-132 (чётн.),
- ул. Н. Островского, 10, 62,
- 1-й пр-д Н. Островского, 2-28 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- ул. Горсовета, 104, 106, 109, 111, 113, 113-а, 121, 123-а, 74-100 (чётн.),
- ул. 1-я Криволученская, 7,
- пр-т Ленина, 34-а,
- ул. Ф. Энгельса, 53, 53-б,
- ул. Оборонная, 63,
- ул. Староникитская, 110, 90, 108, 108/2, 108/3,
- ул. Малые Гончары 10, 11,
- ул. Глухополянская, 52-64,
- ул. Лобачевского, 2-54, 80,
- ул. Глухополянская, 65,
- пос. Октябрьский: 17-й пр-д, 2-62 (чётн.), 1-65 (нечётн.),
- пр-д Капитана Громова, 58, 60, 64,
- 13-й пр-д, 26-30,
- 18-й пр-д, 3-19 (нечётн.), 9-а, 9-б,
- ул. Карпова, 78-92 (чётн.), 75-91 (нечётн.),
- ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.),
- ул. Малаховская, 1.