В Тульской области снизилась аварийность на дорогах
Фото Алексея Пирязева

В Тульской области снизилась аварийность на дорогах

Об этом стало известно на заседании рабочей группы по рассмотрению ДТП с тяжкими последствиями.

Мероприятие прошло под председательством заместителя министра – директора департамента транспорта регионального Минтранса Евгения Ташлыкова. Он отметил, что в Тульской области зафиксирована положительная динамика по всем основным показателям аварийности.

Количество ДТП снизилось на 4,3%, число погибших – на 7%, а пострадавших – на 3,4%. За девять месяцев текущего года показатель по погибшим остается ниже критического значения.

По словам чиновника, снижение аварийности – результат системной работы и тесного взаимодействия ответственных служб.

сегодня, в 21:21
