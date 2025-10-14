Илья Беспалов объяснил, зачем на остановках поставили железные лавочки

Фото из архива Myslo.

Туляки пожаловались, что зимой будет холодно на них сидеть.

Почему городская администрация решила установить железные лавочки на остановках? С таким вопросом туляки обратились к Илье Беспалову в ходе прямого эфира ВКонтакте.

— У медали две стороны. Раньше нас критиковали, почему уже много лет у нас такие старомодные остановки, постоянно разломанные деревянные сиденья, сожженные. Для того, чтобы остановки были более красивые, урбанистические, мы их заменили. Их не надо будет многократно красить. Лавки железные, антивандальные, не так просто разломать, поджечь, — сказал сити-менеджер.

По словам Ильи Беспалова, остановки только недавно поставили, а на некоторых уже разбили витрины. Он призвал бережно относиться к городскому имуществу.