За неделю в Тульской области насчитали 4132 случая ОРВИ

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области наблюдается сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями. За прошедшую неделю зарегистрировано 4132 случая ОРВИ. Это на 200 случаев меньше, чем неделей ранее.

Эпидемические пороги на территории области не превышены. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 4,6%, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

У заболевших выявляют респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает тулякам, что основной метод профилактики гриппа — вакцинация, для которой сейчас самое оптимальное время.