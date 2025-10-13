  1. Моя Слобода
В Тульской области выпал первый снег
Источник — телеграм-канал главы администрации Ясногорского района Владимира Мухина.

В Тульской области выпал первый снег

И если в Туле его было немного и с дождем, то в Ясногорском районе утром была уже почти зима!

Утром 13 октября в Туле и области выпал первый снег.

Снег пошёл накануне православного праздника Покров, что по народным приметам означает долгую и снежную зиму.

 

222.PNG

А вы видели? Присылайте фото в комментариях!

сегодня, в 11:17
