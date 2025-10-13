В Тульской области выпал первый снег

Утром 13 октября в Туле и области выпал первый снег.
Снег пошёл накануне православного праздника Покров, что по народным приметам означает долгую и снежную зиму.
А вы видели? Присылайте фото в комментариях!
И если в Туле его было немного и с дождем, то в Ясногорском районе утром была уже почти зима!
Утром 13 октября в Туле и области выпал первый снег.
Снег пошёл накануне православного праздника Покров, что по народным приметам означает долгую и снежную зиму.
А вы видели? Присылайте фото в комментариях!
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен