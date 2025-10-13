  1. Моя Слобода
  Под Тулой пьяный водитель на квадроцикле задавил 6-месячного ребенка: дело направлено в суд
Под Тулой пьяный водитель на квадроцикле задавил 6-месячного ребенка: дело направлено в суд
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Под Тулой пьяный водитель на квадроцикле задавил 6-месячного ребенка: дело направлено в суд

ДТП произошло 3 августа. Врачи боролись за жизнь девочки больше десяти дней.

Прокурор Ленинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. 

Напомним, инцидент произошел в пос. Плеханово. Нетрезвый мужчина без водительского удостоверения двигался по проезжей части на арендованном квадроцикле. Навстречу ему по обочине шла семья с детьми.

Водитель наехал на детскую коляску, в которой находилась 6-месячная девочка. От удара она получила тяжёлые травмы и, несмотря на усилия медиков, 14 августа скончалась.

Виновнику трагедии предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.

сегодня, в 11:12 +1
Место
Тульская область
Прочее
смертельное ДТПсудпрокуратура Тульской области
