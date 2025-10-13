С начала октября туляки больше трех тысяч раз жаловались на холодные батареи

3100 звонков приняли операторы «телефона доверия губернатора» с начала октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства цифрового развития и связи.

Самая популярная тема — проблемы с отоплением в квартирах.

Напомним, отопительный сезон стартовал в Туле 25 сентября. С этого дня тепло начали подавать на социально значимые объекты, с 29 сентября — в многоквартирные дома.

Ресурсоснабжающим организациям дается пять дней, чтобы довести тепло до социальных объектов, и семь дней — до многоквартирных домов. Регулировку внутренних систем отопления выполняют управляющие компании.

В жилом помещении температура должна быть не ниже 18 градусов тепла. Если батареи холодные, в первую очередь необходимо обращаться в свою управляющую компанию.

Списки телефонов можно посмотреть по ссылке.