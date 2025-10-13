  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. С начала октября туляки больше трех тысяч раз жаловались на холодные батареи - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
С начала октября туляки больше трех тысяч раз жаловались на холодные батареи
Фото из архива Myslo.

С начала октября туляки больше трех тысяч раз жаловались на холодные батареи

Напомним, отопительный сезон стартовал в Туле 25 сентября.

3100 звонков приняли операторы «телефона доверия губернатора» с начала октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства цифрового развития и связи. 

Самая популярная тема — проблемы с отоплением в квартирах.
 

Напомним, отопительный сезон стартовал в Туле 25 сентября. С этого дня тепло начали подавать на социально значимые объекты, с 29 сентября — в многоквартирные дома.

Ресурсоснабжающим организациям дается пять дней, чтобы довести тепло до социальных объектов, и семь дней — до многоквартирных домов. Регулировку внутренних систем отопления выполняют управляющие компании.

В жилом помещении температура должна быть не ниже 18 градусов тепла. Если батареи холодные, в первую очередь необходимо обращаться в свою управляющую компанию.

Списки телефонов можно посмотреть по ссылке. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:31 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
отоплениебатареижалобы
Погода в Туле 13 октября: до +5 градусов и неспокойное магнитное поле
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 13 октября: до +5 градусов и неспокойное магнитное поле
сегодня, в 07:00, 49 1153 6
В Туле могут ввести новый сервис оплаты транспорта
Жизнь Тулы и области
В Туле могут ввести новый сервис оплаты транспорта
сегодня, в 12:09, 15 2255 -3
Под Тулой пьяный водитель на квадроцикле задавил 6-месячного ребенка: дело направлено в суд
Дежурная часть
Под Тулой пьяный водитель на квадроцикле задавил 6-месячного ребенка: дело направлено в суд
сегодня, в 11:12, 13 1753 1
«Кто-то жестко отдохнул на нашей даче!»: туляки ищут очевидцев пожара в Басово 
Дежурная часть
«Кто-то жестко отдохнул на нашей даче!»: туляки ищут очевидцев пожара в Басово 
сегодня, в 13:52, 13 1592 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Хорошая традиция: ЕВРАЗ выпустил в Оку почти 70 тысяч мальков стерляди
Хорошая традиция: ЕВРАЗ выпустил в Оку почти 70 тысяч мальков стерляди
В Тульской области выпал первый снег
В Тульской области выпал первый снег
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.