Прогноз на зиму, дом равнодушия и избиение школьника: топ-5 новостей недели Myslo

Чем тулякам запомнилась прошедшая неделя?

Самой популярной на этой неделе стала заметка «Синоптики дали прогноз на зиму», ее посмотрели почти 21 тысяча человек.

Также в топ самых читаемых на Myslo попала еще одна погодная новость «Погода в Туле 5 октября: облачно, небольшой дождь и до +15», она набрала чуть более 19 000 просмотров. 

История с запертыми погибшими овчарками никого не оставила равнодушным. Наша статья «Дом равнодушия. Чему нас научила история с погибшими в запертой квартире собаками» набрала более 18 000 просмотров и 40 комментариев. 

Еще одна популярная новость недели «УФАС не нашло оснований вмешиваться в ситуацию с ценами на бензин в Тульской области», она набрала почти 15 000 просмотров. 

И замыкает топ-5 новость из рубрики «Дежурная часть» — «В Киреевске школьник жестоко избил одноклассника. Видео», набравшая чуть более 11 000 просмотров. 

