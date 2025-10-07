УФАС не нашло оснований вмешиваться в ситуацию с ценами на бензин в Тульской области

Об этом стало известно на заседании общественного совета при участии тульской антимонопольной службы.

Тульское УФАС провело анализ розничного рынка автомобильных бензинов и розничного рынка дизельного топлива, рассказал руководитель регионального ведомства Виктор Грибко.

Установлено, что на территории Тульской области отсутствуют хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение на рынке розничной торговли автомобильным бензином.

— Следовательно, у Тульского УФАС России отсутствуют правовые основания для применения ограничений и запретов, налагаемых нормами статьи 10 Закона «О защите конкуренции», — сообщили в ведомстве.