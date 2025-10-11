В поселке Петровский появится модульный бассейн

Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

В Туле появится новый спортивный объект в поселке Петровский рядом со школой. В настоящее время на улице Центральной строится модульный бассейн. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Дмитрий Миляев.

Он рассказал, что уже завершены работы по устройству бетонного основания здания и бассейна, плиты под котельную, а также монтажу металлических конструкций каркаса здания, прокладке наружных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, кабельной линии электроснабжения.

Ведутся работы по монтажу ограждающих конструкций и кровли здания, устройству сетей наружного освещения, благоустройству территории.

