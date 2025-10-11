Тульский пловец завоевал серебро на первенстве мира по подводному спорту в Египте

С 7 по 12 октября в египетском городе Марина-Эль-Аламейне проходит чемпионат и первенство мира по подводному спорту на открытой воде. В соревнованиях принимают участие тульские спортсмены.
На первенства мира воспитанник Областной комплексной спортшколы олимпийского резерва Александр Данилин завоевал серебро в дисциплине «плавание в ластах» на дистанции пять километров.
София Ганюшина и Александр Данилин заняли пятое место на дистанции один километр в дисциплине «плавание в ластах».
Валерия Соломатина и Семён Хромов вошли в шестерку сильнейших на дистанции пять километров в дисциплине «плавание в ластах».
Тренеры ребят: Павел Григорьевич Дудченко, Павел Павлович Дудченко, Марина Васильева, Наталья Дудченко.
С успешным выступлением туляков поздравил губернатор Дмитрий Миляев:
— Горжусь нашими спортсменами, которые достойно представляют Тульскую область на международной арене!