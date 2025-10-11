  1. Моя Слобода
Сквер на улице Металлистов благоустроят до конца октября
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Сквер на улице Металлистов благоустроят до конца октября

Сейчас рабочие укладывают плиточное покрытие, монтируют наружное освещение, устанавливают ограждения.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов провел выездное совещание по вопросам благоустройства сквера в районе домов 19, 21, 23 по ул. Металлистов.

Напомним, общественное пространство назовут в часть заслуженного работника культуры, руководителя музея-заповедника «Поленово» Натальи Грамолиной.

Благоустройство завершат в конце октября. Сейчас рабочие укладывают плиточное покрытие, монтируют наружное освещение, устанавливают ограждения. Также будут установлены клумбы, скамейки и камеры видеонаблюдения, посадят липы и клены.

Илья Беспалов поручил доработать концепцию оформления сквера.

— Новое общественное пространство в историческом центре станет местом для тихого, спокойного отдыха, — отметил глава администрации.

Работы на новом общественном пространстве проходят по муниципальной программе «Комплексное благоустройство территорий».

12 октября, в 10:00 +1
Дмитрий Миляев поздравил аграриев Тульской области с Днем работника сельского хозяйства
Дмитрий Миляев поздравил аграриев Тульской области с Днем работника сельского хозяйства
Погода в Туле 12 октября: туман и дождь
Погода в Туле 12 октября: туман и дождь
