Сквер на улице Металлистов благоустроят до конца октября

Глава администрации Тулы Илья Беспалов провел выездное совещание по вопросам благоустройства сквера в районе домов 19, 21, 23 по ул. Металлистов.
Напомним, общественное пространство назовут в часть заслуженного работника культуры, руководителя музея-заповедника «Поленово» Натальи Грамолиной.
Благоустройство завершат в конце октября. Сейчас рабочие укладывают плиточное покрытие, монтируют наружное освещение, устанавливают ограждения. Также будут установлены клумбы, скамейки и камеры видеонаблюдения, посадят липы и клены.
Илья Беспалов поручил доработать концепцию оформления сквера.
— Новое общественное пространство в историческом центре станет местом для тихого, спокойного отдыха, — отметил глава администрации.
Работы на новом общественном пространстве проходят по муниципальной программе «Комплексное благоустройство территорий».