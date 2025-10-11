Сквер на улице Металлистов благоустроят до конца октября

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов провел выездное совещание по вопросам благоустройства сквера в районе домов 19, 21, 23 по ул. Металлистов.

Напомним, общественное пространство назовут в часть заслуженного работника культуры, руководителя музея-заповедника «Поленово» Натальи Грамолиной.

Благоустройство завершат в конце октября. Сейчас рабочие укладывают плиточное покрытие, монтируют наружное освещение, устанавливают ограждения. Также будут установлены клумбы, скамейки и камеры видеонаблюдения, посадят липы и клены.

Илья Беспалов поручил доработать концепцию оформления сквера.

— Новое общественное пространство в историческом центре станет местом для тихого, спокойного отдыха, — отметил глава администрации.

Работы на новом общественном пространстве проходят по муниципальной программе «Комплексное благоустройство территорий».