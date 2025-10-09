  1. Моя Слобода
  Где поболеть: октябрьские матчи в Туле
Где поболеть: октябрьские матчи в Туле
Фото Алексея Пирязева.

Где поболеть: октябрьские матчи в Туле

Футбол, хоккей, волейбол и баскетбол – сделали подборку для спортивных болельщиков.

Футбол, Центральный стадион

186f93ce-5c71-43f7-a639-c4e1ae28427d_b.jpg

  • 11 октября «Арсенал» — «Торпедо». Первая лига. Начало в 14.30.
  • 15 октября «Арсенал» — «Сокол». Кубок России. Начало в 18.30.
  • 24 октября «Арсенал» — «Урал». Первая лига. Начало в 19.30.

Хоккей, Ледовый дворец 

5dc8c86e-f221-408b-b9b3-a9d869c1841a_3.jpg

  • 10 октября «Академия Михайлова» — «Красная Армия». Молодежная хоккейная лига. Начало в 19.00.
  • 12 октября АКМ-Юниор — «Динамо-Шинник». Молодежная хоккейная лига. Начало в 13.00.
  • 13 октября «Академия Михайлова» — МХК «Спартак». Молодежная хоккейная лига. Начало в 19.00.
  • 14 октября «Академия Михайлова» — МХК «Спартак». Молодежная хоккейная лига. Начало в 19.00.
  • 15 октября АКМ — «Рязань ВДВ». Всероссийская хоккейная лига. Начало в 19.00.
  • 21 октября АКМ — ЦСК ВВС. Всероссийская хоккейная лига. Начало в 19.00.
  • 23 октября АКМ — «Барс». Всероссийская хоккейная лига. Начало в 19.00.
  • 24 октября «Академия Михайлова» — «Ирбис». Молодежная хоккейная лига. Начало в 19.00.
  • 24 октября АКМ-Юниор — ХК «Капитан». Молодежная хоккейная лига. Начало в 13.00.
  • 25 октября АКМ — «Челны». Всероссийская хоккейная лига. Начало в 17.00.
  • 26 октября «Академия Михайлова» — «Кузнецкие медведи». Молодежная хоккейная лига. Начало в 13.00.
  • 27 октября АКМ — «Нефтяник». Всероссийская хоккейная лига. Начало в 19.00.
  • 28 октября АКМ-Юниор — МХК «Динамо-М». Молодежная хоккейная лига. Начало в 19.00.
  • 31 октября АКМ-Юниор — МХК «Спартак МАХ». Молодежная хоккейная лига. Начало в 19.00.

Футзал, СК «Тулица», «Новое поколение»

54b93463-d7b7-407f-b61a-86351db896bb_b.jpg

  • 10 октября «ТЗМС» — «Факел ЯМАЛ». Высшая лига по футзалу. УСК «Новое поколение». Начало в 19.00.
  • 16 октября Сборная России — Сборная Ирана. Футзал. Товарищеский матч. Женщины. Спорткомплекс «Тулица». Начало в 15.00.

16 октября Сборная России — Сборная Ирана. Футзал. Товарищеский матч. Мужчины. Спорткомплекс «Тулица». Начало в 19.00.

  • 18 октября Сборная России — Сборная Ирана. Футзал. Товарищеский матч. Женщины. Спорткомплекс «Тулица». Начало в 13.00.
  • 18 октября Сборная России — Сборная Ирана. Футзал. Товарищеский матч. Мужчины. Спорткомплекс «Тулица». Начало в 17.00.
  • 24 октября «ТЗМС» — «Водник». Высшая лига по футзалу. Спорткомплекс «Тулица». Время матча станет известно позднее.

Волейбол, СК «Тула-Арена»

f7f1c850-d9a3-479a-92b2-1c0170bed334_1.jpg

  • 23 октября «Белогорье» — «Енисей». Суперлига по волейболу. Мужчины. «Тула-Арена». Начало в 19.00.

    28 октября «Тулица» — «Динамо-Метар». Суперлига по волейболу. «Тула-Арена». Начало в 19.30.

Баскетбол, СК «Заречье»

  • 11 октября ЦИВС г. Тула — «Оранжевый атом». Чемпионат ЦФО по баскетболу. Женщины. Начало в 18.00.
  • 12 октября ЦИВС г. Тула — «Оранжевый атом». Чемпионат ЦФО по баскетболу. Женщины. Начало в 10.00.
  • 18 октября ЦИВС г. Тула — ВГАС. Чемпионат ЦФО по баскетболу. Женщины. Начало в 18.00.
  • 19 октября ЦИВС г. Тула — ВГАС. Чемпионат ЦФО по баскетболу. Женщины. Начало в 11.00.
  • 25 октября ЦИВС (Тульская область) — БК «Тверь — СШОР». Чемпионат ЦФО по баскетболу. Мужчины. Начало в 18.00.
  • 26 октября ЦИВС (Тульская область) — БК «Тверь — СШОР». Чемпионат ЦФО по баскетболу. Мужчины. Начало в 12.00.

Информацию о билетах ищите на официальных сайтах команд.

Адреса мест проведения матчей:

  • «Тула-Арена», Калужское шоссе, 18.
  • Центральный стадион, проспект Ленина, 87.
  • Спорткомплекс «Заречье», ул. Ствольная, 51.
  • Спорткомплекс «Тулица», ул. Санаторная, 3.
  • УСК «Новое поколение», Металлургов, 22-а.







В Туле прохожие помогли перевернуть автомобиль после ДТП на Кауля
В Туле прохожие помогли перевернуть автомобиль после ДТП на Кауля
В Богородицком районе ввели карантин из-за ядовитой повилики
В Богородицком районе ввели карантин из-за ядовитой повилики
