Где поболеть: октябрьские матчи в Туле

Футбол, Центральный стадион
- 11 октября «Арсенал» — «Торпедо». Первая лига. Начало в 14.30.
- 15 октября «Арсенал» — «Сокол». Кубок России. Начало в 18.30.
- 24 октября «Арсенал» — «Урал». Первая лига. Начало в 19.30.
Хоккей, Ледовый дворец
- 10 октября «Академия Михайлова» — «Красная Армия». Молодежная хоккейная лига. Начало в 19.00.
- 12 октября АКМ-Юниор — «Динамо-Шинник». Молодежная хоккейная лига. Начало в 13.00.
- 13 октября «Академия Михайлова» — МХК «Спартак». Молодежная хоккейная лига. Начало в 19.00.
- 14 октября «Академия Михайлова» — МХК «Спартак». Молодежная хоккейная лига. Начало в 19.00.
- 15 октября АКМ — «Рязань ВДВ». Всероссийская хоккейная лига. Начало в 19.00.
- 21 октября АКМ — ЦСК ВВС. Всероссийская хоккейная лига. Начало в 19.00.
- 23 октября АКМ — «Барс». Всероссийская хоккейная лига. Начало в 19.00.
- 24 октября «Академия Михайлова» — «Ирбис». Молодежная хоккейная лига. Начало в 19.00.
- 24 октября АКМ-Юниор — ХК «Капитан». Молодежная хоккейная лига. Начало в 13.00.
- 25 октября АКМ — «Челны». Всероссийская хоккейная лига. Начало в 17.00.
- 26 октября «Академия Михайлова» — «Кузнецкие медведи». Молодежная хоккейная лига. Начало в 13.00.
- 27 октября АКМ — «Нефтяник». Всероссийская хоккейная лига. Начало в 19.00.
- 28 октября АКМ-Юниор — МХК «Динамо-М». Молодежная хоккейная лига. Начало в 19.00.
- 31 октября АКМ-Юниор — МХК «Спартак МАХ». Молодежная хоккейная лига. Начало в 19.00.
Футзал, СК «Тулица», «Новое поколение»
- 10 октября «ТЗМС» — «Факел ЯМАЛ». Высшая лига по футзалу. УСК «Новое поколение». Начало в 19.00.
- 16 октября Сборная России — Сборная Ирана. Футзал. Товарищеский матч. Женщины. Спорткомплекс «Тулица». Начало в 15.00.
16 октября Сборная России — Сборная Ирана. Футзал. Товарищеский матч. Мужчины. Спорткомплекс «Тулица». Начало в 19.00.
- 18 октября Сборная России — Сборная Ирана. Футзал. Товарищеский матч. Женщины. Спорткомплекс «Тулица». Начало в 13.00.
- 18 октября Сборная России — Сборная Ирана. Футзал. Товарищеский матч. Мужчины. Спорткомплекс «Тулица». Начало в 17.00.
- 24 октября «ТЗМС» — «Водник». Высшая лига по футзалу. Спорткомплекс «Тулица». Время матча станет известно позднее.
Волейбол, СК «Тула-Арена»
-
23 октября «Белогорье» — «Енисей». Суперлига по волейболу. Мужчины. «Тула-Арена». Начало в 19.00.
28 октября «Тулица» — «Динамо-Метар». Суперлига по волейболу. «Тула-Арена». Начало в 19.30.
Баскетбол, СК «Заречье»
- 11 октября ЦИВС г. Тула — «Оранжевый атом». Чемпионат ЦФО по баскетболу. Женщины. Начало в 18.00.
- 12 октября ЦИВС г. Тула — «Оранжевый атом». Чемпионат ЦФО по баскетболу. Женщины. Начало в 10.00.
- 18 октября ЦИВС г. Тула — ВГАС. Чемпионат ЦФО по баскетболу. Женщины. Начало в 18.00.
- 19 октября ЦИВС г. Тула — ВГАС. Чемпионат ЦФО по баскетболу. Женщины. Начало в 11.00.
- 25 октября ЦИВС (Тульская область) — БК «Тверь — СШОР». Чемпионат ЦФО по баскетболу. Мужчины. Начало в 18.00.
- 26 октября ЦИВС (Тульская область) — БК «Тверь — СШОР». Чемпионат ЦФО по баскетболу. Мужчины. Начало в 12.00.
Информацию о билетах ищите на официальных сайтах команд.
Адреса мест проведения матчей:
- «Тула-Арена», Калужское шоссе, 18.
- Центральный стадион, проспект Ленина, 87.
- Спорткомплекс «Заречье», ул. Ствольная, 51.
- Спорткомплекс «Тулица», ул. Санаторная, 3.
- УСК «Новое поколение», Металлургов, 22-а.