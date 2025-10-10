Скачки напряжения и бесхозные дороги: жители Ямн бьют тревогу

Фото Юлии Александровой.

Мария Стяглова купила участок в деревне Ямны на улице Звездной и два года назад переехала с семьей туда жить. Свежий воздух, тишина и близость к городу — место казалось идеальным. Но все преимущества быстро перечеркнули коммунальные проблемы.

— На протяжении последнего года у нас регулярно случаются перебои с электричеством. И с каждым месяцем ситуация только усугубляется. По 2-3 раза в неделю отключается свет как днем, так и ночью, — рассказывает Мария Стяглова. — До 26 раз за сутки бывает — на 10-30 секунд по 5-6 раз подряд. Обращаемся на горячую линию, но нам говорят лишь про аварийную ситуацию. А при ухудшении погодных условий — снег, дождь, ветер — свет отсутствует от нескольких часов до целого дня. Это не было бы критично, если бы не одно обстоятельство: у людей начала «накрываться» техника. А это испорченные продукты летом и отсутствие отопления зимой…

Жители новостроек отправили обращение в энергосети. Прошел почти месяц, ответа пока нет. Как и понимания причины.

— Ни администрация, ни энергосети не помогают нам в решении проблемы. В энергосети мы звонили, нам отвечали, что отключения не выходят за рамки нормативов. Да, за год суммарная длительность отключений не должна превышать двое суток. Формально этот норматив не превышен. Но последствия даже секундного отключения нам дорого обходятся. Так, у соседа из-за скачка напряжения сломался нагревательный котел. Его ремонт — это несколько тысяч рублей.

Нестабильность напряжения фиксируют приборы, установленные у многих на вводе электричества в дом. Они показывают, что оно поднимается до 250 вольт, хотя должно быть 220.

Причин, по словам жителей, может быть несколько.

— Дорога вдоль домов на улице Звездной не передана на баланс администрации города. Именно по этой причине нам отказывают в проведении уличного освещения — мы не можем выступать заказчиками работ на частной собственности, — поясняет Мария.

Вечерами страшно выходить на темную улицу: поселок активно застраивается частными домами, а также рядом возводится коттеджный поселок — тех самых иностранных специалистов в округе ну очень много.

Вторая возможная причина — построенные относительно недавно огромные склады рядом с деревней. Жители предполагают, что жилые дома и крупный коммерческий объект оказались на одной электролинии, из-за чего и могут возникать перебои. В Тулэнерго еще 8 сентября было направлено обращение. Люди просили проверить состояние электросетей и оборудования и выявить причины частых аварийных отключений, а также принять меры для обеспечения стабильного электроснабжения жилых домов, независимого от промышленных объектов.

Есть вопросы и к дороге, соединяющей Ямны с Верхней Иншинкой. Она тоже не стоит на балансе администрации.

— Из-за того что дорога протяженностью 3 км бесхозная, она не имеет статуса улицы и, как следствие, официального названия. Несмотря на наличие асфальтового покрытия, на сегодняшний день участок полностью бесконтролен в плане скоростного режима. Это создает опасность для жизни и здоровья всех, кто передвигается по ней, — как пешеходов, так и водителей. Показательным примером стало ДТП, произошедшее днем 21 сентября 2025 года на участке со «слепым» поворотом. Один из водителей получил травмы. Какова гарантия, что следующей жертвой не станет ребенок, идущий в школу? Помимо этого, тут также нет уличного освещения и тротуара.

Передвижение по ней в темное время суток связано с риском стать жертвой ДТП. А зимой пройти пешком и вовсе невозможно из-за снежных заносов и отсутствия элементарных условий для пешеходного движения, — говорит женщина.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, жители подготовили обращение в администрацию Тулы. Они попросили в кратчайшие сроки сделать искусственные неровности на дороге, чтобы водители принудительно снижали скорость; установить знаки «Крутой поворот» на подъезде к «слепой» извилине дороги и сделать тротуар и освещение на всей протяженности проблемного участка.

Вопрос строительства тротуара стал в конце сентября предметом обсуждения на Градостроительно-земельном совете региона, на котором рассматривался вопрос о строитель­стве дополнительных складов. Министр внутренней политики Тульской области Дмитрий Ярцев сообщил, что к нему обратились жители Ямн с просьбой обустроить тротуар. Предприниматель получил согласие на расширение промышленных площадей с условием, что он обустроит пешеходную зону вдоль дороги в сторону Ямн. Контроль за исполнением этого решения оставлен за администрацией Тулы.

Myslo удалось связаться с собственником участка поселковой дороги на улице Звезд­ной. Он рассказал, что сейчас завершается процесс передачи земли администрации и постановки ее на учет. А значит, в ближайшее время жители уже смогут подать заявку в Тулагорсвет на установку уличного освещения в деревне. В администрации также подтвердили информацию о дороге. Сроки постановки ее на учет будут известны чуть позже.