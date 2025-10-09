Тульский краевед Денис Махель борется за звание «Лучший амбассадор региона»

Скрин из видео проекта.

Его проект прошел в третий отборочный тур конкурса.

Тульский краевед Денис Махель участвует в конкурсе «Лучший амбассадор региона», организованном сервисом путешествий «Туту». Конкурс посвящен людям, которые вдохновляют на путешествия по России и открывают новые грани родных мест.

Денис представил проект «Венёв. Портал во времени», который успешно преодолел два тура конкурса.

В третьем туре конкуренцию ему составляют девять участников из Краснодарского края, Ивановской, Костромской, Ярославской, Новосибирской, Калининградской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга и Республики Коми.

Дальше пройдёт проект, набравший большее число голосов. Голосование в третьем туре завершится 11 октября в 15.00. Проголосовать за проект Дениса можно по ссылке.

Лучшие проекты выбирают сами пользователи: сначала участники соцсети «ВКонтакте» голосуют в отборочных турах, а затем семерка финалистов поборется за призовые места. Победители получат денежные призы — 300, 200 и 150 тысяч рублей.