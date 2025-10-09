  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  Тульский краевед Денис Махель борется за звание «Лучший амбассадор региона»
Тульский краевед Денис Махель борется за звание «Лучший амбассадор региона»
Скрин из видео проекта.

Тульский краевед Денис Махель борется за звание «Лучший амбассадор региона»

Его проект прошел в третий отборочный тур конкурса.

Тульский краевед Денис Махель участвует в конкурсе «Лучший амбассадор региона», организованном сервисом путешествий «Туту». Конкурс посвящен людям, которые вдохновляют на путешествия по России и открывают новые грани родных мест.

Денис представил проект «Венёв. Портал во времени», который успешно преодолел два тура конкурса.

В третьем туре конкуренцию ему составляют девять участников из Краснодарского края, Ивановской, Костромской, Ярославской, Новосибирской, Калининградской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга и Республики Коми.

Дальше пройдёт проект, набравший большее число голосов. Голосование в третьем туре завершится 11 октября в 15.00. Проголосовать за проект Дениса можно по ссылке. 

Лучшие проекты выбирают сами пользователи: сначала участники соцсети «ВКонтакте» голосуют в отборочных турах, а затем семерка финалистов поборется за призовые места. Победители получат денежные призы — 300, 200 и 150 тысяч рублей.

вчера, в 11:42 +4
«Арсенал» — «Торпедо»: история противостояний
«Арсенал» — «Торпедо»: история противостояний
Делегация Тульской области принимает участие в Петербургском международном газовом форуме
Делегация Тульской области принимает участие в Петербургском международном газовом форуме
