Делегация Тульской области принимает участие в Петербургском международном газовом форуме

Одно из главных отраслевых событий России и мира проходит в Санкт-Петербурге.

Делегацию Тульской области на XIV Международном газовом форуме возглавляет губернатор Дмитрий Миляев.



На выставке свою продукцию представили тульские предприятия, выпускающие оборудование для химического и нефтегазового комплекса. Глава региона планирует посетить их стенды и ознакомиться с продукцией.



В рамках форума Дмитрий Миляев проведет встречу с членом правления — начальником департамента ПАО «Газпром» Вячеславом Михаленко, на которой планируется обсудить дальнейшее сотрудничество компании и правительства Тульской области.

Кроме того, запланировано подписание дорожной карты с ПАО «Газпром» по расширению использования высокотехнологичной продукции.