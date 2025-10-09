Делегация Тульской области принимает участие в Петербургском международном газовом форуме

Делегацию Тульской области на XIV Международном газовом форуме возглавляет губернатор Дмитрий Миляев.
На выставке свою продукцию представили тульские предприятия, выпускающие оборудование для химического и нефтегазового комплекса. Глава региона планирует посетить их стенды и ознакомиться с продукцией.
В рамках форума Дмитрий Миляев проведет встречу с членом правления — начальником департамента ПАО «Газпром» Вячеславом Михаленко, на которой планируется обсудить дальнейшее сотрудничество компании и правительства Тульской области.
Кроме того, запланировано подписание дорожной карты с ПАО «Газпром» по расширению использования высокотехнологичной продукции.