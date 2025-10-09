  1. Моя Слобода
Циклон «Барбара» зальет Центральную Россию дождями
Фото Алексея Пирязева.

Местами может выпасть почти половина октябрьской нормы осадков.

Циклон «Барбара» надвигается на Россию. Ранее он уже бушевал в Румынии, Болгарии, Сербии, где выпала почти месячная норма осадков, — не только дожди, но и снег. 

Больше всего циклон затронет юг России, где возможны подтопления. Затем вихрь устремится на север.

— Преодолевая в сутки по 550–600 км, к субботе он уже окажется над Центральной Россией, где его тучи сольются в единый массив с облачными полями североатлантического циклона. В результате дождливая зона протянется на западе Европейской России от Причерноморья до Кольского полуострова, — говорят синоптики погодного центра «Фобос». 

В Москве, а также в Тульской области слабые дожди начнутся ближе к вечеру. С завтрашнего дня ливни станут усиливаться, начнет понижаться температура — до +8°.

За период ненастья может выпасть почти половина октябрьской нормы осадков.

вчера, в 14:00 +1
