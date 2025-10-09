В центре детской психоневрологии в Туле пройдет день открытых дверей

Фото из архива Myslo.

29 октября в клиническом центре детской психоневрологии им. Б. Д. Зубицкого пройдет день открытых дверей. С 8.00 до 14.00 будут вести прием врачи-специалисты: врач-педиатр, врач-невролог, врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-детский эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики.

Нужна предварительная запись на прием. Звонки принимаются с 10.00 до 16.00 по телефону: +7 (4872) 36-76-43.

На прием с собой необходимо взять: страховой медицинский полис ребёнка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт, результаты медицинских обследований и анализов (при наличии).

Как сообщает минздрав Тульской области, для прохождения ультразвуковой диагностики (вкл. ЭХОКГ, УЗДГ) и на прием к сурдологу-оториноларингологу требуется направление из поликлиники по месту жительства.