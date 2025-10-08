  1. Моя Слобода
Обнови дорогу, дом или ДК: в Тульской области стартовал отбор в «Народный бюджет»

Рассказываем, как работает программа и что можно отремонтировать.

9 октября в Тульской области стартовал конкурсный отбор в проект «Народный бюджет». Другими словами, сейчас вы можете подать заявку на ремонт и благоустройство многоквартирных домов и их территорий, учреждений культуры, детской площадки и многого другого.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев

— Проект «Народный бюджет» хорошо зарекомендовал себя. Благодаря активности жителей по всему региону активно ремонтируются дороги, дворы, детские сады и школы, приводятся в порядок объекты коммунальной и социальной инфраструктуры.

Как это работает

Региональный проект «Народный бюджет» реализуется с 2011 года. За это время было поддержано более 5500 проектов на сумму почти 7,1 млрд рублей. Это средства регионального и муниципальных бюджетов, собственные средства жителей и спонсоров. Жители отдали почти 3 млн голосов за проекты и собрали свыше 1,1 млн подписей.

Что можно сделать 

В рамках проекта могут быть реализованы работы на следующих видах объектов:

  • объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры;

  • автомобильные дороги и придомовые территории;

  • многоквартирные дома;

  • объекты связи;

  • объекты благоустройства и озеленения;

  • объекты социально-бытового обслуживания населения;

  • образовательные организации;

  • учреждения культуры;

  • детские площадки;

  • объекты спортивной инфраструктуры;

  • территории объектов культурного наследия;

  • места массового отдыха;

  • молодежные центры;

  • площадки для выгула собак.

Когда можно подать заявку

Срок приема заявок – до 22 ноября 2025 года включительно. Голосование по поступившим заявкам на портале «Открытый регион 71» планируется провести с 27 ноября по 26 декабря. Подведение итогов и определение победителей состоится до 31 января 2026 года. 

Что говорят те, кто уже поучаствовал в программе

Елена Иорданская, директор «Детско-юношеской спортивной школы» в Суворове

— У нас в городе была установлена одна мини-рампа. Она оказалась очень востребованной, дети буквально стояли в очереди, чтобы покататься. В 2023 году жители обращались с просьбой установить еще одну рампу или скейт-городок. Год уже заканчивался, поэтому сразу же вступить в программу не успели. Подали заявку в «Народный бюджет» в 2024 году, собрали подписи, проголосовали за проект.

Жители поддерживали инициативу очень активно, поэтому удалось собрать нужное количество голосов. Мы оказались в числе победителей. Собрать деньги на обязательный взнос от жителей помогли благотворители.

Сейчас две мини-рампы на стадионе «Энергия» уже установлены и очень активно используются. Без «Народного бюджета» этого бы не вышло.

 photo_2025-10-08_17-05-44.jpg

 

Светлана Сергиенко, житель Щекино

— Дорога у нас в 2-м проезде Декабристов в Щекино была, как говорят в народе, «ни пройти ни проехать». Дома были построены в 1969 году, а дорогу с тех пор так и не замостили. Все это время не было вообще никакого покрытия.

Люди пытались обустроить дорогу сами — засыпали щебенкой возле своих домов как могли. Но щебень со временем уходил в землю, появлялись ухабы. Однажды в межсезонье у нас застряла машина скорой помощи, пришлось вытаскивать ее почти на руках.

В октябре 2023 года на общем собрании жителей было решено поучаствовать в программе «Народный бюджет». Мы видели, что она работает, позитивных примеров много. Для нас это было единственным шансом получить нормальную дорогу — полная стоимость ремонта жителям была не под силу.

Мы подали заявку и стали агитировать голосовать за наш проект. Привлекали всех — не только жителей, но и родственников, знакомых, соседей с ближайших улиц. Все подключились, и это нас даже сплотило.

Жители улицы стали больше общаться друг с другом, потому что сделали общее дело. Дорога получилась прекрасная! Большое спасибо хочется сказать и местной администрации — они помогали контролировать работы. Мы не специалисты, поэтому сами оценить дорожное покрытие не смогли бы, а они нам помогали.

 MyCollages (7).jpg

Ирина Кузькина, председатель совета дома № 202-а на ул. Кирова в Туле

— Наш дом уже не первый год принимает участие в различных программах и проектах. Ранее обновили окна и двери в подъездах, пешеходные коммуникации. В этом году по программе «Народный бюджет» была благоустроена дворовая территория. Здесь оборудовали две парковки, дорожки вокруг дома и отремонтировали отмостку. В планах — участвовать в программах и дальше, чтобы благодаря инициативе жителей и поддержке власти благоустраивать территорию своего дома.

 

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c.jpg

С подробной информацией о программе, требованиях к инициативным проектам можно ознакомиться на портале «Открытый регион 71», а также в администрациях муниципальных образований.

