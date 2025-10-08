В 2025 году в Тульской области построят более 800 тысяч квадратных метров жилья

В регионе планомерно повышается качество и доступность жилья. Работа в этом направлении ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

До 2030 года в Тульской области должно быть введено в эксплуатацию более 4 млн кв. м жилья, а объем обновленного жилищного фонда — составлять не менее 17%. Это позволит достичь показатель более чем в 35 кв. м на одного жителя и расселить из аварийных домов более 4500 человек.

О реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» шла речь 7 октября на встрече губернатора Дмитрия Миляева с заместителем председателя правительства — министром строительства Тульской области Игорем Казенным.

Целевые показатели

В 2025 году регион должен ввести 833 тыс. кв. м жилья, из них:

частные дома (ИЖС) — 503 тыс. кв. м,

многоквартирные (МКД) — 330 тыс. кв. м.

Показатели установлены в соответствии с федеральным проектом «Жилье», входящим в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На данный момент введено более 600 тысяч кв. м жилья, из них ИЖС — более 500 тыс. кв. м жилья, МКД — 99 тыс. кв. м.

Лидерами по вводу индивидуального жилья стали Тула, Алексин, Заокский, Ясногорский и Веневский районы.

В регионе 56 компаний-застройщиков возводят 112 многоквартирных домов. Общее число квартир в них превышает 23 500, общая площадь — более 1 млн кв. м.

В 2025 году введена в эксплуатацию 21 высотка в 12 жилых комплексах общей площадью 99 тыс. кв. м. На территории региона находятся в высокой строительной готовности и заявлены к вводу в 2025 году еще 20 многоквартирных домов.

Игорь Казенный отметил, что показатель по вводу жилья, установленный в рамках национального проекта к 2030 году, достижим.

Также он рассказал, что градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот для жилищного строительства, составляет 9,3 млн кв. м, из них в рамках комплексного развития территорий— 1,45 млн кв. м.

Предоставление жилья

С 2019 по 2024 год в Тульской области расселено более 160 тыс. кв. м аварийного жилья.

Для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан до 2030 года планируется ежегодно выдавать не менее 200 свидетельств молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Продолжается обеспечение жильем детей-сирот. В этом году было запланировано возведение одного дома в пос. Плеханово и двух домов в п. Барсуки. По поручению Дмитрия Миляева с застройщиком проработан вопрос по ускоренному вводу еще двух многоквартирных домов в п. Барсуки, в которых приобретено 172 квартиры для детей-сирот.

Таким образом, в этом году в новостройках жилье получит более 460 сирот. С учетом жилищных сертификатов жильем будет обеспечено более 500 детей-сирот.

Комфорт ЖК

За качество и комфорт проживания в новых ЖК отвечают застройщики.

Заместитель директора по градостроительству ГК «Стройкомплект» Александр Башкатов.

Александр Башкатов — В 2025 году жилищное строительство сосредоточилось на качестве среды и создании многофункциональных пространств, а не просто на квадратных метрах. Сегодня, реализуя проекты жилых комплексов, застройщики в первую очередь ориентируются на ожидания и образ жизни будущих жителей. Цель — создать комфортное и функциональное пространство, где людям будет удобно жить, работать и отдыхать. Именно поэтому тщательно изучаются предпочтения будущих жильцов, особенности локации, транспортная доступность и уровень инфраструктуры района. Современные жилые комплексы — это уже не просто дома, а целая экосистема для жизни. В проектах появляются амбулатории, аптеки, магазины, салоны красоты, пекарни и кофейни — всё, что необходимо для повседневного комфорта. Отдельное внимание уделяется благоустройству: спортивные и игровые зоны, площадки для отдыха, озеленение, безопасность, безбарьерная среда, доступная для всех.

Потенциал

На встрече также шла речь о градостроительном потенциале Тулы. Игорь Казенный представил перспективные проекты жилищного строительства на территории областной столицы.

Дмитрий Миляев поручил своему первому заместителю — председателю правительства Тульской области Михаилу Пантелееву совместно с Игорем Казенным держать на особом контроле своевременное завершение строительства жилых комплексов, а также показатели нацпроекта «Инфраструктура для жизни».