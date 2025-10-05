  1. Моя Слобода
Ночью в Тульской области сбили беспилотник

Пострадавших нет.

Прошедшей ночью в небе над Тульской областью подразделениями Минобороны РФ уничтожен один украинский беспилотник. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Дмитрий Миляев.

Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. 

— Хочу напомнить о правилах безопасности. В результате падения БПЛА на земле могут встречаться их обломки. Корпусные фрагменты сбитых беспилотников, как правило, содержат взрывчатку и оборудованы таймер-детонаторами. Приближаться к ним запрещено!

Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами.

Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112, — говорится в сообщении.

сегодня, в 09:16 0
