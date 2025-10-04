  1. Моя Слобода
  В Туле прошел гала-концерт фестиваля творчества людей старшего поколения «Творчество без границ»
В Туле прошел гала-концерт фестиваля творчества людей старшего поколения «Творчество без границ»
Фото: ГУК ТО "Объединение центров развития культуры".

В Туле прошел гала-концерт фестиваля творчества людей старшего поколения «Творчество без границ»

Участники представили таланты не только в песнях, танцах и декламации.

4 октября в ремесленном дворе «Добродей» в Туле состоялся гала-концерт XIV Областного многожанрового фестиваля творчества людей старшего поколения «Творчество без границ».

На главной сцене творчество представили 230 самодеятельных артистов из 13 муниципальных образований Тульской области: Одоевского, Чернского, Узловского, Щекинского, Ясногорского, Плавского, Арсеньевского, Заокского, Каменского районов, Тулы, Новомосковска, Донского и поселка Славный. 

73902.jpg

Перед началом гала-концерта тульские гармонисты во главе с Александром Федосеевым собрали на «Частушечном пяточке» любителей частушек — популярного жанра русского песенного фольклора. На малой сцене для желающих поплясать «Барыню», «Цыганочку», «Русского», «Кадриль» вместе с Екатериной Бурмистровой организовали «Танцевальный пятачок».

Участников и гостей гала-концерта приветствовала директор Объединения центров развития культуры Тульской области, президент Ассоциации домов (центров) народного творчества ЦФО Елена Арбекова.

— Поздравляю вас с праздником людей, которые дарят окружающим радость своим ярким талантом. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго. Пусть творчество и молодой задор остаются с вами на долгие годы, — сказала Елена Арбекова. 

Своим мастерством зрителей порадовали постоянные участники гала-концерта — Наталья Квасова и Юрий Машутин (Новомосковск), вокальный дуэт «Хорошее настроение» и Василий Семин (Узловский район), вокальный ансамбль «Лейся, песня!» (руководитель Юлия Лосева) из Одоева, ансамбль «Частушка» (руководитель Виктор Баранов) из Ясногорска, ансамбль казачьей песни «Донские зори» (руководитель Ольга Себекина) из Донского, Валерий Лисовский и Сергей Толоконников из Одоева.

73909.jpg

Прозвучали произведения патриотического и лирического звучания в исполнении народного хора из Щекино (руководитель Вячеслав Грищенко), вокального ансамбля «Калинка» (руководитель Елена Жихарева) из Каменского района, вокального ансамбля «Брусяночка» из Узловского района.

Зрители аплодировали выступлениям народного оркестра русских народных инструментов из Узловой (руководитель Михаил Тихонов), народного ансамбля русской песни «Журавушка» (руководитель Наталья Жукова) из Тулы, Ларисы Улановой из Донского, Тамары Акимовой из Черни, Аллы Лабзиной из Тулы.

Яркие эмоции подарили гостям хореографические композиции творческих коллективов «Помню я еще молодушкой была» (руководитель Наталья Соловьева) из Тулы, «Вдохновение» (руководитель Мария Прокофьева) из Одоевского района, «Свободный возраст» (руководитель Снежана Николаева) из Узловой, «Танцуем всё» (руководитель Константин Колякин) из Тулы, «Открытые сердца» из Плавска.

Дебютантами фестиваля стали народная эстрадная группа «Летний вечер» (руководитель Надежда Ветошкина) из Новомосковска, вокальные ансамбли «Славица» из поселка Славный и «Гармошечка» из Тулы, вокальный дуэт «Гармония» из Узловского района.

73914.jpg

Участники представили таланты не только в песнях, танцах и декламации. Самодеятельные артисты выходили на сцену в костюмах и головных уборах, смоделированных, сшитых и украшенных своими руками. Один из таких ансамблей — хореографический коллектив «Время танцевать» (руководитель Галина Лизякина) из поселка Заокский.

Гости фестиваля прогулялись по ремесленному двору, познакомились с выставкой фотопроекта «Свое к лицу», представляющую традиционные женские костюмы разных уголков Тульской губернии, сфотографировались на память в фотозонах, поиграли в деревянные игры в Потешной слободе. На Пряничной веранде для всех было устроено «Чаепитие по-тульски» с пряниками.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках празднования Дня пожилого человека и реализации региональной программы «Активное долголетие».

сегодня, в 09:47
