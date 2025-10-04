В Тульском театре кукол открылся 89-й театральный сезон

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

4 октября в Тульском государственном театре кукол состоялось торжественное открытие 89-го театрального сезона. Первых гостей артисты встретили премьерой — постановкой «Спящая красавица» по сказке Шарля Перро. В ней были использованы яркие декорации сказочного царского сада, редкие штоковые марионетки, сценическая музыка написана композитором специально для спектакля.

От имени губернатора Дмитрия Миляева гостей поздравил его заместитель Ярослав Раков. Он отметил, что открытие театра в обновленном здании — долгожданное событие для всего региона. Коллектив театра вернулся в родные стены, чтобы вновь дарить радость и удивлять гостей новыми постановками.

— Тульский театр кукол — это учреждение с богатой историей и славными традициями. На протяжении многих лет он является одним из ведущих центров кукольного искусства в России. Здесь выросло не одно поколение талантливых актеров, режиссеров и художников, которые внесли значимый вклад в развитие отечественного театрального искусства, — сказал Ярослав Раков.

Заместитель губернатора подчеркнул, что модернизация театра позволит коллективу создавать еще более яркие, запоминающиеся и технологичные постановки.

Реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения выполнены в рамках национального проекта «Культура». После реставрации здесь появился малый зал, помещения для хранения декораций и кукол. В здании отремонтировали мастерские, адаптировали инфраструктуру для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

За счет средств регионального бюджета театр получил современное материально-техническое оснащение и прошел полную технологическую модернизацию. Помещения оформили по мотивам сказок и оснастили современной мебелью, в зрительный зал приобрели новые кресла и световое и звуковое оборудование.

В новом сезоне Тульский государственный театр кукол представит около 30 спектаклей. Зрителей ждут четыре премьерные постановки «12 месяцев» (С. Я. Маршак), «Алые Паруса» (А. С. Грин), «Буря» (У. Шекспир) и новогодняя постановка.

Для юных зрителей театр подготовил серию увлекательных мастер-классов по основам кукловождения, изготовлению кукол из папье-маше, созданию костюмов для театральных кукол.