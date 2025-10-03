  1. Моя Слобода
В Туле на пустырях напротив «Макси» и на Веневке построят жилые комплексы

В рамках договоров предусмотрены и социальные обязательства.

Администрация Тулы заключила договоры о комплексном развитии двух участков незастроенных территорий в городе. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил Дмитрий Миляев. Он отметил, что комплексное развитие территорий в Тульской области продолжается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Речь идет о территории в районе:

  • улиц Академика Насоновой и Розы Люксембург,
  • Венёвского шоссе и улицы Сызранской.

Застройщики возведут более 240 тыс. кв. м жилья на территории свыше 365 тыс. кв. м.

В рамках договоров предусмотрены и социальные обязательства: 

  • строительство двух детских садов;
  • передача в муниципальную собственность города двух земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, для дальнейшего строительства и эксплуатации школы вместимостью не менее 400 мест и детского сада на 200 мест.

Напомним, аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории в районе улиц Академика Насоновой и Розы Люксембург выиграл ООО Специализированный застройщик «ИГ Тула». Стоимость договора обошлась ему в 90,3 млн рублей. Площадь участка, отданного под застройку, составляет 235 тыс. 538,68 кв. м.

сегодня, в 13:59 0
