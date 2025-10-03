В Тульской области появились новые точки бесплатного доступа Wi-Fi

Фото Дмитрия Дзюбина.

Сейчас в регионе почти тысяча точек выхода в интернет.

Минцифры Тульской области увеличило количество точек доступа Wi-Fi в регионе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Возможность подключиться к общественной сети добавилась в Туле, Щёкино, д. Ясная Поляна, п. Первомайском, Новомосковске, д. Богдановке, д. Рига-Васильевка, Алексине, д. Большое Шелепино, Суворове, п. г. т. Грицовском.

Скорость входящего и исходящего сигнала —от 4 до 5 Мбит.

Как сообщает глава региона, вскоре еще больше точек Wi-Fi появится в Алексине, Новомосковске и Туле — это общественные пространства, социальные объекты и остановки.

Актуальная карта общественного Wi-Fi доступна на портале «Открытый регион 71».