В Тульской области появились новые точки бесплатного доступа Wi-Fi
Фото Дмитрия Дзюбина.

Сейчас в регионе почти тысяча точек выхода в интернет.

Минцифры Тульской области увеличило количество точек доступа Wi-Fi в регионе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Возможность подключиться к общественной сети добавилась в Туле, Щёкино, д. Ясная Поляна, п. Первомайском, Новомосковске, д. Богдановке, д. Рига-Васильевка, Алексине, д. Большое Шелепино, Суворове, п. г. т. Грицовском.

Скорость входящего и исходящего сигнала —от 4 до 5 Мбит.

Как сообщает глава региона, вскоре еще больше точек Wi-Fi появится в Алексине, Новомосковске и Туле — это общественные пространства, социальные объекты и остановки.

Актуальная карта общественного Wi-Fi доступна на портале «Открытый регион 71».

 

Фотограф:
сегодня, в 14:16 −1
