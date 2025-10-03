  1. Моя Слобода
Туляку грозит судимость из-за долга по алиментам
Фото: УФССП России по Тульской области

Туляку грозит судимость из-за долга по алиментам

Нерадивый отец задолжал несовершеннолетней дочери 30 тысяч рублей.

В тульском отделении судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию находится исполнительное производство в отношении 46-летнего жителя о взыскании алиментов.

Ранее на нерадивого отца был составлен административный протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил ему 40 часов обязательных работ. Мужчина наказание отбыл, но позже снова «накопил» долг в 30 тысяч рублей.

Дознаватель УФССП России по Тульской области возбудил в отношении должника уголовное дело. Ему грозит до года лишения свободы.

сегодня, в 18:32 0
