В Туле медикам скорой помощи начали помогать транспортные бригады
Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

В Туле медикам скорой помощи начали помогать транспортные бригады

Они обеспечивают доставку до кареты скорой помощи тяжелобольных людей и пациентов с избыточной массой тела.

В Туле медикам скорой помощи начали помогать транспортные бригады. Они заработали на базе Центра медицины катастроф, скорой и неотложной помощи. 

photo_2025-10-03_15-59-11.jpg

Бригады обеспечивают доставку до кареты скорой помощи тяжелобольных людей и пациентов с избыточной массой тела.

photo_2025-10-03_15-59-09.jpg

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, решение о привлечении дополнительного персонала принимают медики на месте вызова. Они оповещают старшего врача смены, который направляет к ним специализированную транспортную бригаду.

сегодня, в 17:43 +1
