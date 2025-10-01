На заседании комиссии Госсовета РФ в Туле обсудили развитие детско-юношеского спорта в России

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

1 октября губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт» Дмитрий Миляев провел провел заседание комиссии. На нем обсудили развитие детско-юношеского спорта в России.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель начальника Управления Президента РФ по вопросам формирования и деятельности Государственного Совета Марат Филиппов. Он отметил, что Президент России Владимир Путин объявил поддержку и развитие детско-юношеского спорта одним из приоритетов государственно-социальной политики.

Для того, чтобы дети могли бесплатно заниматься физкультурой и спортом по поручению Президента создан Российский спортивный фонд. В его попечительский совет включен Дмитрий Миляев.

Ключевые элементы детско-юношеского спорта — общеобразовательные организации, которые развивают школьный спорт. Почти во всех регионах созданы школьные спортивные клубы, в планах — развитие школьных спортивных лиг, которые объединят популярные массовые виды спорта. Вопросы развития детско-юношеского спорта обсудят на заседании Совета по спорту при Президенте РФ.

С приветственным словом к участникам заседания обратился Министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Ежегодно растут объемы бюджетных средств, направленных на развитие детского спорта. В Министерстве спорта РФ работают над совершенствованием мер поддержки детско-юношеского спорта, созданием условий для занятий детей из малообеспеченных семей, участников СВО.

— Развитие детско-юношеского спорта находится в центре нашего внимания. Серьезное внимание этому направлению уделяет Президент страны. Сегодняшние предложения будут использованы при подготовке Совета по спорту при Президенте РФ, — сказал Дмитрий Миляев.

Статс-секретарь — заместитель Министра спорта РФ, заместитель председателя комиссии Александр Никитин доложил об исполнении поручений и указаний Президента РФ по развитию детско-юношеского спорта. Минспорта России уже установило запрет на взимание заявочных взносов с несовершеннолетних спортсменов, а также продолжает повышать эффективность мер, направленных на снижение финансовой нагрузки семей на детский спорт.

Дмитрий Миляев поблагодарил Минспорта РФ и Михаила Дегтярева за системный подход в развитии всех направлений спорта, а также обратил внимание на важность выполнения поручений главы государства.

На заседании обсудили работу частных физкультурно-оздоровительных организаций. Они не всегда имеют в штате квалифицированных специалистов, а качество оказываемых ими услуг может не соответствовать Федеральным стандартам спортивной подготовки. Деятельность частных организаций не регулируется государственными органами и общероссийскими спортивными федерациями, а они зачастую не заинтересованы в получении лицензий дополнительного образования.

«Народный фронт» провел исследование на данную тему, а Рособрандзор РФ и представители аналитического центра физической культуры и спортивных технологий Национального исследовательского университета ИТМО подготовили предложения по систематизации деятельности частных физкультурно-оздоровительных организаций.

— Сегодня в стране формируется система школьных клубов и лиг. Развитие данного направления зависит от скоординированной межведомственной работы отраслей спорта и образования, важно выстроить эффективную архитектуру развития детско-юношеского спорта, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов сообщил, что министерство выдвинуло предложение ввести основной государственный экзамен (ОГЭ) по физической культуре.

Суть предложения — в ОГЭ после девятых классов ввести физкультуру и обязательный экзамен в виде ГТО.

Золотой знак — пятерка, как пример, серебряный — четверка и тройка — бронзовый знак. Школьники, освобожденные от занятий физической культурой, смогут сдавать тесты на знание предмета.

На заседании обсудили обновление методических рекомендаций по доступности спортобъектов в регионах. По словам первого заместителя министра просвещения РФ Александра Бугаева, доступность спортивных объектов для жителей регионов важна для популяризации спорта. Сейчас приняты серьезные меры по улучшению инфраструктуры системы образования. Программа капитальных ремонтов реализуется уже во втором цикле национальных проектов. Строительство новых школ позволило улучшить спортивную инфраструктуру и сделать ее доступнее для жителей регионов.

Также шла речь об апробации внедрения социального заказа, который позволит сделать занятия спортом и физкультурой доступнее всем категориям граждан.

Среди рассмотренных вопросов — систематизация работы школьных спортивных клубов для координации их деятельности, а также их методического и кадрового обеспечения, регулирование работы спортивных школ-интернатов, совершенствование системы медицинского сопровождения детско-юношеского спорта в регионах.