«Списанные издания – на домашнюю полку»: туляки могут бесплатно забрать себе книги из библиотек
Фото Дмитрия Дзюбина.

Публикуем список литературы, участвующей в акции.

Тульская библиотечная система запускает акцию «Списанные издания — на домашнюю полку». С 1 по 31 октября все желающие могут бесплатно забрать книги, списанные из библиотечных фондов.

Как принять участие?

  • изучите списки книг по ссылке,
  • выберите понравившиеся издания,
  • свяжитесь с библиотекой, чтобы забронировать книгу.

В акции принимают участие следующие библиотеки:

Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого
Тула, ул. Болдина, 149/10
Телефон: 35-34-38

Центральная районная библиотека
пос. Ленинский, ул. Ленина, 5
Телефон: 72-53-88, 72-53-92

Городская библиотека № 6
Тула, ул. Серебровская, 26
Телефон: 55-99-11

Модельная библиотека № 8
п. Косая Гора, ул. Гагарина, 7
Телефон: 23-03-75

Детская библиотека № 11
Тула, ул. Кауля, 47, корп. 1
Телефон: 21-51-50

Городская библиотека № 15
Тула, ул. М. Жукова, 8-б
Телефон: 39-51-53

Городская библиотека № 20 им. А. С. Пушкина
Тула, ул. М. Горького, 20
Телефон: 34-12-64

Барсуковская сельская библиотека
п. Барсуки, ул. Ленина, 12
Телефон: 72-90-88

Рождественская сельская библиотека
п. Рождественский, ул. Федорова, 5-а

Богучаровский библиотечный пункт
п. Октябрьский, 113
Телефон: 72-67-74

Фотограф:
вчера, в 21:21
