«Списанные издания – на домашнюю полку»: туляки могут бесплатно забрать себе книги из библиотек

Тульская библиотечная система запускает акцию «Списанные издания — на домашнюю полку». С 1 по 31 октября все желающие могут бесплатно забрать книги, списанные из библиотечных фондов.
Как принять участие?
- изучите списки книг по ссылке,
- выберите понравившиеся издания,
- свяжитесь с библиотекой, чтобы забронировать книгу.
В акции принимают участие следующие библиотеки:
Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого
Тула, ул. Болдина, 149/10
Телефон: 35-34-38
Центральная районная библиотека
пос. Ленинский, ул. Ленина, 5
Телефон: 72-53-88, 72-53-92
Городская библиотека № 6
Тула, ул. Серебровская, 26
Телефон: 55-99-11
Модельная библиотека № 8
п. Косая Гора, ул. Гагарина, 7
Телефон: 23-03-75
Детская библиотека № 11
Тула, ул. Кауля, 47, корп. 1
Телефон: 21-51-50
Городская библиотека № 15
Тула, ул. М. Жукова, 8-б
Телефон: 39-51-53
Городская библиотека № 20 им. А. С. Пушкина
Тула, ул. М. Горького, 20
Телефон: 34-12-64
Барсуковская сельская библиотека
п. Барсуки, ул. Ленина, 12
Телефон: 72-90-88
Рождественская сельская библиотека
п. Рождественский, ул. Федорова, 5-а
Богучаровский библиотечный пункт
п. Октябрьский, 113
Телефон: 72-67-74