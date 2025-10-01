«Списанные издания – на домашнюю полку»: туляки могут бесплатно забрать себе книги из библиотек

Фото Дмитрия Дзюбина.

Тульская библиотечная система запускает акцию «Списанные издания — на домашнюю полку». С 1 по 31 октября все желающие могут бесплатно забрать книги, списанные из библиотечных фондов.

Как принять участие?

изучите списки книг по ссылке,

выберите понравившиеся издания,

свяжитесь с библиотекой, чтобы забронировать книгу.

В акции принимают участие следующие библиотеки:

Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого

Тула, ул. Болдина, 149/10

Телефон: 35-34-38

Центральная районная библиотека

пос. Ленинский, ул. Ленина, 5

Телефон: 72-53-88, 72-53-92

Городская библиотека № 6

Тула, ул. Серебровская, 26

Телефон: 55-99-11

Модельная библиотека № 8

п. Косая Гора, ул. Гагарина, 7

Телефон: 23-03-75

Детская библиотека № 11

Тула, ул. Кауля, 47, корп. 1

Телефон: 21-51-50

Городская библиотека № 15

Тула, ул. М. Жукова, 8-б

Телефон: 39-51-53

Городская библиотека № 20 им. А. С. Пушкина

Тула, ул. М. Горького, 20

Телефон: 34-12-64

Барсуковская сельская библиотека

п. Барсуки, ул. Ленина, 12

Телефон: 72-90-88

Рождественская сельская библиотека

п. Рождественский, ул. Федорова, 5-а

Богучаровский библиотечный пункт

п. Октябрьский, 113

Телефон: 72-67-74