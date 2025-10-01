  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. 127 человек в Тульской области – долгожители старше 100 лет - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
127 человек в Тульской области – долгожители старше 100 лет

127 человек в Тульской области – долгожители старше 100 лет

В Отделении СФР по Тульской области рассказали о мерах поддержки, которые оказывают пожилым.

1 октября отмечается Международный день пожилого человека. Отделение Социального фонда России по Тульской области предоставляет выплаты 53 тысячам жителей региона старше 80 лет, из них 127 пенсионеров переступили вековой рубеж.

Получатели страховой пенсии по старости старше 80 лет имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. При достижении 80 лет Отделение СФР автоматически производит перерасчет фиксированной выплаты. Фиксированная выплата увеличивается на 8907,70 руб. и составляет 17 815,40 руб. (в 2025 году). Прибавка выплачивается в месяце, следующем за юбилейным днем рождения.

Обращаем внимание, гражданам, имеющим инвалидность I группы, повышенная фиксированная выплата назначается с момента установления инвалидности. Поэтому при достижении 80 лет у данной категории граждан размер пенсии не изменится.

Кроме того, с 2025 года региональное Отделение СФР автоматически устанавливает надбавку на уход к пенсиям всех граждан достигших 80-летнего возраста. Данная надбавка заменила собой существовавшую ранее компенсационную выплату по уходу.

Теперь доплата полагается пенсионерам вне зависимости от наличия ухаживающего лица, а для её получения не нужно никуда обращаться.

С учетом проведенных в этом году индексаций сегодня размер выплаты для получателей страховых пенсий составляет 1314 рублей, для получателей государственных пенсий — 1377 рублей.

Также Отделение СФР по Тульской области предоставляет пожилым гражданам, относящимся к категории федеральных льготников, ежемесячную денежную выплату; дополнительное ежемесячное материальное обеспечение — участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам инвалидов, бывшим узникам концлагерей; награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и другим категориям; набор социальных услуг или его денежный эквивалент; ежегодную денежную выплату ветеранам ко Дню Победы.

На базе клиентских служб Отделения СФР на территории региона открыто восемь Центров общения старшего поколения. С начала года в них проведено более 600 мероприятий для пенсионеров, включая образовательные, творческие, спортивные, волонтерские и др.

Обратиться с вопросами можно к специалистам Отделения СФР по Тульской области по номеру единого контакт-центра 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный).

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 12:50 −1
Другие статьи по темам
Событие
пожилые люди
Где в Туле отключат электроэнергию 2 октября
Жизнь Тулы и области
Где в Туле отключат электроэнергию 2 октября
вчера, в 22:00, 76 629 0
Средние зарплаты в Тульской области к 2028 году увеличатся до 110 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
Средние зарплаты в Тульской области к 2028 году увеличатся до 110 тысяч рублей
вчера, в 16:45, 45 1067 0
«Списанные издания – на домашнюю полку»: туляки могут бесплатно забрать себе книги из библиотек
Жизнь Тулы и области
«Списанные издания – на домашнюю полку»: туляки могут бесплатно забрать себе книги из библиотек
вчера, в 21:21, 31 637 1
На трамвайной остановке в Криволучье умерла женщина-контролер
Дежурная часть
На трамвайной остановке в Криволучье умерла женщина-контролер
вчера, в 20:45, 29 1571 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Сельхозпредприятие из Тулы рассчиталось с долгами на 2,7 млн рублей только после угрозы продажи земельных участков
Сельхозпредприятие из Тулы рассчиталось с долгами на 2,7 млн рублей только после угрозы продажи земельных участков
Минпромторг опубликовал перечень автомобилей, которые можно использовать в такси
Минпромторг опубликовал перечень автомобилей, которые можно использовать в такси
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.