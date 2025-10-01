127 человек в Тульской области – долгожители старше 100 лет

В Отделении СФР по Тульской области рассказали о мерах поддержки, которые оказывают пожилым.

1 октября отмечается Международный день пожилого человека. Отделение Социального фонда России по Тульской области предоставляет выплаты 53 тысячам жителей региона старше 80 лет, из них 127 пенсионеров переступили вековой рубеж.

Получатели страховой пенсии по старости старше 80 лет имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. При достижении 80 лет Отделение СФР автоматически производит перерасчет фиксированной выплаты. Фиксированная выплата увеличивается на 8907,70 руб. и составляет 17 815,40 руб. (в 2025 году). Прибавка выплачивается в месяце, следующем за юбилейным днем рождения.

Обращаем внимание, гражданам, имеющим инвалидность I группы, повышенная фиксированная выплата назначается с момента установления инвалидности. Поэтому при достижении 80 лет у данной категории граждан размер пенсии не изменится.

Кроме того, с 2025 года региональное Отделение СФР автоматически устанавливает надбавку на уход к пенсиям всех граждан достигших 80-летнего возраста. Данная надбавка заменила собой существовавшую ранее компенсационную выплату по уходу.

Теперь доплата полагается пенсионерам вне зависимости от наличия ухаживающего лица, а для её получения не нужно никуда обращаться.

С учетом проведенных в этом году индексаций сегодня размер выплаты для получателей страховых пенсий составляет 1314 рублей, для получателей государственных пенсий — 1377 рублей.

Также Отделение СФР по Тульской области предоставляет пожилым гражданам, относящимся к категории федеральных льготников, ежемесячную денежную выплату; дополнительное ежемесячное материальное обеспечение — участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам инвалидов, бывшим узникам концлагерей; награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и другим категориям; набор социальных услуг или его денежный эквивалент; ежегодную денежную выплату ветеранам ко Дню Победы.

На базе клиентских служб Отделения СФР на территории региона открыто восемь Центров общения старшего поколения. С начала года в них проведено более 600 мероприятий для пенсионеров, включая образовательные, творческие, спортивные, волонтерские и др.

Обратиться с вопросами можно к специалистам Отделения СФР по Тульской области по номеру единого контакт-центра 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный).