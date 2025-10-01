Сельхозпредприятие из Тулы рассчиталось с долгами на 2,7 млн рублей только после угрозы продажи земельных участков

Руководитель ООО «Озерки», специализирующегося на разведении крупно-рогатого скота, задолжал государству 2,7 млн рублей. Должник игнорировал извещения приставов, и судебный пристав-исполнитель для начала наложил штрафную санкцию в виде исполнительского сбора в размере 189 000 рублей.

— Проверка имущественного положения показала, что в собственности у предприятия находятся два земельных участка сельхозназначения. Пристав вынес запрет на совершение любых регистрационных действий с ними. Это исключило возможность отчуждения или переоформления земли, — уточнила Жанна Булгакова, начальник регионального спецотделения ГМУ ФССП России. — Но эти меры не побудили должника рассчитаться с долгами.

В суд было направлено заявление о взыскании участков с последующей их реализацией на торгах. Только после этого директор предприятия полностью оплатил налоговую задолженность.