Токарь из Тулы в Смоленске поборется за 1 млн рублей

Токарь из Тулы в Смоленске поборется за 1 млн рублей

Федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» завершится 2 октября.

В Смоленске проходит финальный тур Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Токарь». Конкурс проводится по нацпроекту «Кадры».

Тульскую область представляет победитель регионального этапа — сотрудник Туламашзавода. Ему предстоит побороться за звание лучшего с конкурсантами из 20 регионов России. Победитель получит 1 млн рублей, второе место — 500 тысяч, третье место — 300.

Туляк уже много лет работает на Туламашзаводе, демонстрируя высокий уровень профессионализма и преданности делу. За многолетний, безупречный и большой личный вклад в развитие предприятия мужчина удостоен федеральных, региональных и ведомственных наград.

— Желаю победы нашему участнику. Пусть его мастерство и упорство приведут его к заслуженной победе, а престижный приз станет достойной наградой за его труд и профессионализм! — написал в своём телеграм-канале губернатор Дмитрий Миляев.

вчера, в 08:00 +3
