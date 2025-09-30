  1. Моя Слобода
Погода в Туле 1 октября: ветрено и до 13 градусов тепла
Фото Артёма Жильцова.

Синоптики обещают пониженное атмосферное давление.

В среду в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков, ветер восточной четверти, до десяти метров в секунду.

Температура ночью — от -3 до +2 градусов, днём — от +8 до +13. Атмосферное давление пониженное — 745-750 мм рт. ст.

1.jpg

Фотограф:
вчера, в 07:00
