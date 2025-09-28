  1. Моя Слобода
«Кубок муниципалитетов» объединил порядка 300 любителей северной ходьбы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

«Кубок муниципалитетов» объединил порядка 300 любителей северной ходьбы

27 сентября в Центральном парке Тулы прошел фестиваль северной ходьбы.

Участников и гостей соревнований приветствовал министр спорта Тульской области Михаил Трунов. Он отметил, что отрадно видеть, как много людей любят спорт и активный образ жизни.

тру.jpg

— Поддержка таких инициатив, как проект «Здоровый муниципалитет», является приоритетным направлением нашей работы. Желаю всем участникам удачи, бодрости духа и крепкого здоровья! Пусть подобные мероприятия вдохновляют на новые спортивные свершения и способствуют укреплению здоровья нации! — сказал Михаил Трунов.

Самым активным муниципалитетам — участникам проекта были вручены благодарности от регионального министерства спорта.

Около 300 любителей здорового образа жизни вышли на старт. Участники соревновались в смешанной эстафете.

тру1.jpg

Помимо спортивной составляющей, фестиваль предоставил возможность всем желающим бесплатно проверить свое здоровье. Мобильный медицинский комплекс детской областной больницы предложил юным тулякам консультации педиатра, ЛОРа и офтальмолога. Взрослые могли пройти экспресс-исследование на ВИЧ, обследование на выявление предраковых заболеваний полости рта, ЭКГ, спирометрию, дерматоскопию, маммографию и флюорографию. Также состоялся мастер-класс по оказанию первой помощи.

 

вчера, в 21:05
Смена «ШУМ» форума «Трансформаторы» впервые проходит в Тульской области
Смена «ШУМ» форума «Трансформаторы» впервые проходит в Тульской области
В Туле водитель неспешно прокатился «против шерсти»
В Туле водитель неспешно прокатился «против шерсти»
