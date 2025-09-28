  1. Моя Слобода
Смена «ШУМ» форума «Трансформаторы» впервые проходит в Тульской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Смена «ШУМ» форума «Трансформаторы» впервые проходит в Тульской области

Участниками стали 100 молодых медийщиков Тульской области.

Тульский областной центр молодёжи совместно с Центром развития молодёжных медиа «ШУМ» открыл смену «ШУМ» форума «Трансформаторы».

шум1.jpg

— У молодых людей есть возможность получать опыт и знания, которые обязательно пригодятся в профессиональной деятельности. Здесь собралась та самая молодежь, которая готова менять регион и страну в лучшую сторону, транслировать наши традиционные ценности и достижения. Именно от вас зависит, какой видят нашу страну во всём мире, — сказала министр молодёжной политики Тульской области Анастасия Баринова.

шум2.jpg

В течение четырёх дней молодые медийщики получат компетенции и новые знания по ключевым темам сферы. Так, например, в первый образовательный день состоялась панельная дискуссия о возможностях для молодёжи в Тульской области и России в сфере медиа, экспертами которой стали Анастасия Баринова, министр массовых коммуникаций Тульской области Вячеслав Терехин, а также приглашённый эксперт по позиционированию и внедрению нейросетей в бизнес, спикер Корпоративной академии Роскосмос Михаил Неустроев.

Участники узнали от экспертов, какую поддержку можно получить от региона молодым медийщикам, какие компетенции необходимы специалистам для трудоустройства в средства массовой информации, а также — о том, как нейросети могут помочь медиаспециалистам.

тер.jpg

— Насмотренность и индивидуальный стиль — это ваше конкурентное преимущество, которое определяет лицо современных медиа, — отметил Вячеслав Терехин.

Участники в течение всего обучения будут работать над решением кейсов от заказчиков, среди которых футбольный клуб «Арсенал», сеть кофеен «Натура», хоккейный клуб «Академия им. Б. П. Михайлова».


 

вчера, в 22:00
Другие статьи по темам
Событие
трансформаторышуммолодежь
Люди
Анастасия БариноваВячеслав Терехин
Место
Тула
