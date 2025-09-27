  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Реконструкция Орловского путепровода завершится осенью 2026 года - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Реконструкция Орловского путепровода завершится осенью 2026 года
Фото Алексея Пирязева

Реконструкция Орловского путепровода завершится осенью 2026 года

Министр транспорта и дорожного хозяйства Светлана Воскресенская провела рабочее совещание по реконструкции Орловского путепровода.

На совещании обсудили ход работ и вопросы финансирования.

photo_2025-09-27_12-00-15.jpg

Минтранс сообщает, что на сегодняшний день выполнены следующие работы: 

  • разработка документации, 
  • разборка мостового полотна,
  • геодезическая разбивка оси путепровода и осей опор для реконструкции,
  • обустройство пути для организации движения под путепроводом.

Напомним, мост соединяет несколько густонаселенных районов города и обеспечивает выезд на федеральную трассу Р-132 «Золотое кольцо». Кроме того, путепровод расположен в стесненных условиях городской застройки с большим количеством инженерных сетей.

Реализация проекта находится на особом контроле губернатора.

Реконструкция завершится осенью 2026 года. Стоимость контракта — почти 750 млн рублей.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 21:02 0
Другие статьи по темам
Событие
мост
В Туле две женщины подрались из-за замечания о собаке без поводка. Дело закончилось судом
Дежурная часть
В Туле две женщины подрались из-за замечания о собаке без поводка. Дело закончилось судом
вчера, в 14:02, 35 1793 -1
23-летний водитель «Газели» погиб на месте, пассажир пострадал
Дежурная часть
23-летний водитель «Газели» погиб на месте, пассажир пострадал
вчера, в 11:25, 15 2457 -1
Тепло вернется в октябре
Жизнь Тулы и области
Тепло вернется в октябре
вчера, в 17:01, 13 2917 1
Жертвы кассира-мошенницы не могут попасть на концерт Анны Асти в Туле
Дежурная часть
Жертвы кассира-мошенницы не могут попасть на концерт Анны Асти в Туле
вчера, в 19:56, 11 1266 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Семшов, Ари, Билялетдинов: легенды российского футбола сыграли против воспитанников академии «Арсенала»
Семшов, Ари, Билялетдинов: легенды российского футбола сыграли против воспитанников академии «Арсенала»
В Туле водитель Renault Duster решил, что пешеходы и другие авто ему не помеха
В Туле водитель Renault Duster решил, что пешеходы и другие авто ему не помеха
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.