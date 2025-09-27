Реконструкция Орловского путепровода завершится осенью 2026 года

На совещании обсудили ход работ и вопросы финансирования.
Минтранс сообщает, что на сегодняшний день выполнены следующие работы:
- разработка документации,
- разборка мостового полотна,
- геодезическая разбивка оси путепровода и осей опор для реконструкции,
- обустройство пути для организации движения под путепроводом.
Напомним, мост соединяет несколько густонаселенных районов города и обеспечивает выезд на федеральную трассу Р-132 «Золотое кольцо». Кроме того, путепровод расположен в стесненных условиях городской застройки с большим количеством инженерных сетей.
Реализация проекта находится на особом контроле губернатора.
Реконструкция завершится осенью 2026 года. Стоимость контракта — почти 750 млн рублей.