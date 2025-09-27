Реконструкция Орловского путепровода завершится осенью 2026 года

Фото Алексея Пирязева

Министр транспорта и дорожного хозяйства Светлана Воскресенская провела рабочее совещание по реконструкции Орловского путепровода.

На совещании обсудили ход работ и вопросы финансирования.

Минтранс сообщает, что на сегодняшний день выполнены следующие работы:

разработка документации,

разборка мостового полотна,

геодезическая разбивка оси путепровода и осей опор для реконструкции,

обустройство пути для организации движения под путепроводом.

Напомним, мост соединяет несколько густонаселенных районов города и обеспечивает выезд на федеральную трассу Р-132 «Золотое кольцо». Кроме того, путепровод расположен в стесненных условиях городской застройки с большим количеством инженерных сетей.

Реализация проекта находится на особом контроле губернатора.

Реконструкция завершится осенью 2026 года. Стоимость контракта — почти 750 млн рублей.