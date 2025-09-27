Семшов, Ари, Билялетдинов: легенды российского футбола сыграли против воспитанников академии «Арсенала»

27 и 28 сентября в Туле проходит фестиваль «Магнит футбола», организованный Российским футбольным союзом.

Чтобы сыграть матчи против воспитанников академии «Арсенала» и детей из проекта «Футбол в школе», в Тулу приехали бронзовые призёры Евро-2008 Игорь Семшов и Динияр Билялетдинов, обладатель Кубка России Эрик Корчагин, бывший нападающий сборной России Ари и победительница чемпионата Европы в составе юношеской сборной России Елена Терехова.

Об участии в фестивале и уровне детского футбола в Туле Myslo рассказали Игорь Семшов и Ари:

После выставочного матча, который закончился победой легенд в серии пенальти, все желающие смогли взять у звезд автограф и сфотографироваться на память.