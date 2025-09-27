  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Семшов, Ари, Билялетдинов: легенды российского футбола сыграли против воспитанников академии «Арсенала» - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Семшов, Ари, Билялетдинов: легенды российского футбола сыграли против воспитанников академии «Арсенала»

Семшов, Ари, Билялетдинов: легенды российского футбола сыграли против воспитанников академии «Арсенала»

Подготовили для вас большой фоторепортаж.

27 и 28 сентября в Туле проходит фестиваль «Магнит футбола», организованный Российским футбольным союзом. 

IMG_9978.JPG

Чтобы сыграть матчи против воспитанников академии «Арсенала» и детей из проекта «Футбол в школе», в Тулу приехали бронзовые призёры Евро-2008 Игорь Семшов и Динияр Билялетдинов, обладатель Кубка России Эрик Корчагин, бывший нападающий сборной России Ари и победительница чемпионата Европы в составе юношеской сборной России Елена Терехова.

IMG_0178.JPG

Об участии в фестивале и уровне детского футбола в Туле Myslo рассказали Игорь Семшов и Ари:

После выставочного матча, который закончился победой легенд в серии пенальти, все желающие смогли взять у звезд автограф и сфотографироваться на память.

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
вчера, в 21:10 0
Другие статьи по темам
Прочее
РФСфутболлегендыТулаакадемия Арсеналаспортвыставочный матчфестиваль футбола
В Туле две женщины подрались из-за замечания о собаке без поводка. Дело закончилось судом
Дежурная часть
В Туле две женщины подрались из-за замечания о собаке без поводка. Дело закончилось судом
вчера, в 14:02, 35 1793 -1
23-летний водитель «Газели» погиб на месте, пассажир пострадал
Дежурная часть
23-летний водитель «Газели» погиб на месте, пассажир пострадал
вчера, в 11:25, 15 2457 -1
Тепло вернется в октябре
Жизнь Тулы и области
Тепло вернется в октябре
вчера, в 17:01, 13 2917 1
Жертвы кассира-мошенницы не могут попасть на концерт Анны Асти в Туле
Дежурная часть
Жертвы кассира-мошенницы не могут попасть на концерт Анны Асти в Туле
вчера, в 19:56, 11 1266 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Ни за что не выбрасывайте старые сим-карты! Расскажем, почему
Ни за что не выбрасывайте старые сим-карты! Расскажем, почему
Реконструкция Орловского путепровода завершится осенью 2026 года
Реконструкция Орловского путепровода завершится осенью 2026 года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.