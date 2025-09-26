Росстандарт обновил ГОСТ для пива впервые за 13 лет

Фото Дмитрия Дзюбина.

Новый ГОСТ для пива Росстандарт принял впервые с 2012 года. Как сообщает «Коммерсант», стандарт призван установить более четкое определение продукции, облегчив борьбу с фальсификатом. Новый стандарт должен начать действовать с 2027 года.



Разработкой нового ГОСТА «Пиво. Общие технические условия» занимался Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности по инициативе Союза российских пивоваров (СРП) с 2019 года.



Председатель совета СРП Даниил Бриман говорит, что не менее 80% сырья для продукции должен формировать солод. Оставшиеся 20% могут быть представлены несоложенными продуктами, из которых 2% — сахаросодержащие. Сейчас недобросовестные производители могут сокращать долю солода, снижая себестоимость продукции, — выполнение норм мало контролируется. Новый ГОСТ предполагает проведение проверок.



Новый ГОСТ предлагает более четкое определение понятия «пиво», говорит Даниил Бриман. Это должно помочь избежать миграции в сегмент напитков других категорий.