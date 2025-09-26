  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. «Руки Вверх!» и Анна Асти: задержана кассир, продававшая фейковые билеты на концерты - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Руки Вверх!» и Анна Асти: задержана кассир, продававшая фейковые билеты на концерты
Источник: МВД России.

«Руки Вверх!» и Анна Асти: задержана кассир, продававшая фейковые билеты на концерты

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что кассира, из-за которого около сотни туляков вечером 25 сентября не смогли попасть на концерт популярной группы «Руки Вверх!» задержали. 

По словам представителя МВД России Ирины Волк, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также устанавливается сумма причиненного ущерба:

— Предварительно установлено, что злоумышленница не внесла на счет устроителей концерта денежные средства за официально проданные билеты. Другую их часть она продала без внесения соответствующих отметок в базу данных. Подозреваемая присвоила полученные деньги и потратила их на личные нужды. В результате противоправных действий несколько десятков зрителей не смогли попасть на выступление своего любимого артиста.

Отметим, задержанная заявила, что пошла на преступление из-за финансовых проблем.

Представители площадки, в которой работала кассирша, сообщили, что организатор не несет ответственности за мошеннические действия третьих лиц:

— Уважаемые зрители, посещающие культурно-массовые мероприятия в городе Туле! В связи с недавней ситуацией на концерте группы «Руки Вверх!» просим вас приобретать билеты только на официальных сайтах артиста, концертной компании или билетных операторов. Обо всех возможных акциях и скидках информация анонсируется там же. Будьте осторожны, не попадайтесь на уловки мошенников! 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:40 +3
Другие статьи по темам
Событие
концерт Руки вверх
На Станиславского водитель уверенно заехал под трамвай: видео
Дежурная часть
На Станиславского водитель уверенно заехал под трамвай: видео
сегодня, в 15:09, 68 2538 6
Туляк пытался купить премиальную иномарку, но лишился 3 миллионов рублей 
Дежурная часть
Туляк пытался купить премиальную иномарку, но лишился 3 миллионов рублей 
сегодня, в 11:46, 31 1933 3
Глава администрации Тулы Илья Беспалов сыграл на ложках в детском саду: видео
Жизнь Тулы и области
Глава администрации Тулы Илья Беспалов сыграл на ложках в детском саду: видео
сегодня, в 17:40, 29 649 3
«На концерт так и не попали»: тулячка рассказала подробности ЧП с билетами на «Руки Вверх!»
Жизнь Тулы и области
«На концерт так и не попали»: тулячка рассказала подробности ЧП с билетами на «Руки Вверх!»
вчера, в 20:33, 86 6092 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Всему виной вейпы: зумеры стали чаще болеть мужским бесплодием
Всему виной вейпы: зумеры стали чаще болеть мужским бесплодием
Росстандарт обновил ГОСТ для пива впервые за 13 лет
Росстандарт обновил ГОСТ для пива впервые за 13 лет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.