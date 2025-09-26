«Руки Вверх!» и Анна Асти: задержана кассир, продававшая фейковые билеты на концерты

Источник: МВД России.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что кассира, из-за которого около сотни туляков вечером 25 сентября не смогли попасть на концерт популярной группы «Руки Вверх!» задержали.



По словам представителя МВД России Ирины Волк, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также устанавливается сумма причиненного ущерба:

— Предварительно установлено, что злоумышленница не внесла на счет устроителей концерта денежные средства за официально проданные билеты. Другую их часть она продала без внесения соответствующих отметок в базу данных. Подозреваемая присвоила полученные деньги и потратила их на личные нужды. В результате противоправных действий несколько десятков зрителей не смогли попасть на выступление своего любимого артиста.

Отметим, задержанная заявила, что пошла на преступление из-за финансовых проблем.

Представители площадки, в которой работала кассирша, сообщили, что организатор не несет ответственности за мошеннические действия третьих лиц:

— Уважаемые зрители, посещающие культурно-массовые мероприятия в городе Туле! В связи с недавней ситуацией на концерте группы «Руки Вверх!» просим вас приобретать билеты только на официальных сайтах артиста, концертной компании или билетных операторов. Обо всех возможных акциях и скидках информация анонсируется там же. Будьте осторожны, не попадайтесь на уловки мошенников!