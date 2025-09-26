  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Всему виной вейпы: зумеры стали чаще болеть мужским бесплодием - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Всему виной вейпы: зумеры стали чаще болеть мужским бесплодием
Фото из архива Myslo.

Всему виной вейпы: зумеры стали чаще болеть мужским бесплодием

Средний возраст мужского приобретенного бесплодия — от 24 до 30 лет.

В России стремительно помолодело мужское бесплодие. Зумеры оказались в группе риска из-за тейпов, стресса и малоподвижного образа жизни.

Чаще в клиники за лечением обращаются молодые люди от 24 до 30 лет. А всего пациентов с проблемой зачатия стало больше в 2 раза за последние двадцать лет. Такие данные получил Минздрав России при исследованиях мужского бесплодия.

Специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин, директор НИИ урологии им. Н. А. Лопаткина Олег Аполихин дал комментарий «Базе» по этому вопросу. Он подтвердил, что в нашей стране действительно фиксируется увеличение числа мужчин с этим заболеванием:

— Прежде всего, увеличение цифр в статистике мужского бесплодия объясняется улучшением выявляемости заболеваний. Важно понимать, что репродуктивное здоровье является «индикатором» общего здоровья человека. Причинами развития бесплодия как у мужчин, так и у женщин являются врожденные аномалии, заболевания эндокринной, иммунной систем, нарушения обмена веществ, инфекционно-воспалительные заболевания половых органов.
 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:22 −2
Другие статьи по темам
Событие
В России стремительно помолодело мужское бесплодие
Место
Тула
Прочее
Вейпы
На Станиславского водитель уверенно заехал под трамвай: видео
Дежурная часть
На Станиславского водитель уверенно заехал под трамвай: видео
сегодня, в 15:09, 68 2547 6
Туляк пытался купить премиальную иномарку, но лишился 3 миллионов рублей 
Дежурная часть
Туляк пытался купить премиальную иномарку, но лишился 3 миллионов рублей 
сегодня, в 11:46, 31 1935 3
Глава администрации Тулы Илья Беспалов сыграл на ложках в детском саду: видео
Жизнь Тулы и области
Глава администрации Тулы Илья Беспалов сыграл на ложках в детском саду: видео
сегодня, в 17:40, 29 654 3
«На концерт так и не попали»: тулячка рассказала подробности ЧП с билетами на «Руки Вверх!»
Жизнь Тулы и области
«На концерт так и не попали»: тулячка рассказала подробности ЧП с билетами на «Руки Вверх!»
вчера, в 20:33, 86 6094 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В выходные в Туле похолодает и пойдет дождь
В выходные в Туле похолодает и пойдет дождь
«Руки Вверх!» и Анна Асти: задержана кассир, продававшая фейковые билеты на концерты
«Руки Вверх!» и Анна Асти: задержана кассир, продававшая фейковые билеты на концерты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.