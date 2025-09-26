Всему виной вейпы: зумеры стали чаще болеть мужским бесплодием

Фото из архива Myslo.

В России стремительно помолодело мужское бесплодие. Зумеры оказались в группе риска из-за тейпов, стресса и малоподвижного образа жизни.



Чаще в клиники за лечением обращаются молодые люди от 24 до 30 лет. А всего пациентов с проблемой зачатия стало больше в 2 раза за последние двадцать лет. Такие данные получил Минздрав России при исследованиях мужского бесплодия.



Специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин, директор НИИ урологии им. Н. А. Лопаткина Олег Аполихин дал комментарий «Базе» по этому вопросу. Он подтвердил, что в нашей стране действительно фиксируется увеличение числа мужчин с этим заболеванием:

— Прежде всего, увеличение цифр в статистике мужского бесплодия объясняется улучшением выявляемости заболеваний. Важно понимать, что репродуктивное здоровье является «индикатором» общего здоровья человека. Причинами развития бесплодия как у мужчин, так и у женщин являются врожденные аномалии, заболевания эндокринной, иммунной систем, нарушения обмена веществ, инфекционно-воспалительные заболевания половых органов.

