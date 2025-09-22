  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Узловой, Черни, Кимовске и Алексине пройдут ярмарки вакансий - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Узловой, Черни, Кимовске и Алексине пройдут ярмарки вакансий
Фото Центра занятости Тульской области.

В Узловой, Черни, Кимовске и Алексине пройдут ярмарки вакансий

Вход для всех желающих свободный, предварительная запись не требуется. Рекомендуется иметь при себе паспорт.

В ряде городов Тульской области пройдут ярмарки трудоустройства. Об этом сообщает Кадровый центр «Работа России».

Так, 23 сентября жители Узловой смогут найти работу благодаря ярмарке вакансий с участием представителя ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус». Мероприятие состоится с 10.00 до 11.30 по адресу: Узловая, ул. Гагарина, 16-а. 

Для жителей п. Чернь 23 сентября также подготовят ярмарку вакансий в рамках программы «Тульское долголетие», в том числе с вакантными рабочими местами для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Жители смогут пообщаться со следующими работодателями: МКОУ «Синегубовская ООШ», МКОУ «Чернская СОШ им. Героя Сов. Союза Дворникова Г. Т.», МКОУ «Липицкая СОШ», МКДОУ «Детский сад п. им. М. Горького». Адрес: Чернь, ул. К. Маркса, 27. Время — с 10.00 до 11.30.

26 сентября жителей Кимовска приглашают на ярмарку вакансий с представителями ОПК. Будут участвовать такие работодатели: ООО «Донской», АО «КРЭМЗ». Адрес: Кимовск, ул. Толстого, 38-а. Время — с 11.00 до 12.30.

26 сентября в Алексине граждане смогут пройти первичное собеседование со следующими работодателями: ОАО «Алексинский ГМЗ», ГУ ТО СРЦН № 3, АО «АОМЗ». Ярмарка состоится по адресу: Алексин, ул. 50 лет Советской Армии, 9. Время — с 10.00 до 11.30.

Жители Тульской области смогут лично встретиться с работодателями, проконсультироваться по интересующим вопросам в сфере трудоустройства в конкретной компании, пройти первичное собеседование и подать заявление.

Во время открытого отбора граждане смогут обратиться к специалистам Кадрового центра по вопросу подачи заявления через Единую цифровую платформу органов занятости населения «Работа России».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
22 сентября, в 13:25 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
ярмарка вакансийЦентр занятости
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульские художники зарисовали самые яркие моменты матча «Арсенала» с «Уфой» в «прямом эфире»
Тульские художники зарисовали самые яркие моменты матча «Арсенала» с «Уфой» в «прямом эфире»
Когда в Тульской области выпадет первый снег: прогноз синоптика
Когда в Тульской области выпадет первый снег: прогноз синоптика
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.