В Узловой, Черни, Кимовске и Алексине пройдут ярмарки вакансий

Фото Центра занятости Тульской области.

Вход для всех желающих свободный, предварительная запись не требуется. Рекомендуется иметь при себе паспорт.

В ряде городов Тульской области пройдут ярмарки трудоустройства. Об этом сообщает Кадровый центр «Работа России».

Так, 23 сентября жители Узловой смогут найти работу благодаря ярмарке вакансий с участием представителя ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус». Мероприятие состоится с 10.00 до 11.30 по адресу: Узловая, ул. Гагарина, 16-а.

Для жителей п. Чернь 23 сентября также подготовят ярмарку вакансий в рамках программы «Тульское долголетие», в том числе с вакантными рабочими местами для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Жители смогут пообщаться со следующими работодателями: МКОУ «Синегубовская ООШ», МКОУ «Чернская СОШ им. Героя Сов. Союза Дворникова Г. Т.», МКОУ «Липицкая СОШ», МКДОУ «Детский сад п. им. М. Горького». Адрес: Чернь, ул. К. Маркса, 27. Время — с 10.00 до 11.30.

26 сентября жителей Кимовска приглашают на ярмарку вакансий с представителями ОПК. Будут участвовать такие работодатели: ООО «Донской», АО «КРЭМЗ». Адрес: Кимовск, ул. Толстого, 38-а. Время — с 11.00 до 12.30.

26 сентября в Алексине граждане смогут пройти первичное собеседование со следующими работодателями: ОАО «Алексинский ГМЗ», ГУ ТО СРЦН № 3, АО «АОМЗ». Ярмарка состоится по адресу: Алексин, ул. 50 лет Советской Армии, 9. Время — с 10.00 до 11.30.

Жители Тульской области смогут лично встретиться с работодателями, проконсультироваться по интересующим вопросам в сфере трудоустройства в конкретной компании, пройти первичное собеседование и подать заявление.

Во время открытого отбора граждане смогут обратиться к специалистам Кадрового центра по вопросу подачи заявления через Единую цифровую платформу органов занятости населения «Работа России».