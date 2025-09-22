  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Тульские художники зарисовали самые яркие моменты матча «Арсенала» с «Уфой» в «прямом эфире» - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские художники зарисовали самые яркие моменты матча «Арсенала» с «Уфой» в «прямом эфире»
Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

Тульские художники зарисовали самые яркие моменты матча «Арсенала» с «Уфой» в «прямом эфире»

Получился необычный опыт для ребят.

Художники из Тульского колледжа искусств имени А. С. Даргомыжского зарисовывали самые яркие моменты матча «Арсенала» с «Уфой» прямо во время игры на стадионе. Об этом рассказала пресс-служба оружейников. 

— Наша игра стала не просто спортивным событием, а настоящим произведением искусства! — говорится в сообщении тульского клуба.

ПФК «Арсенал» поблагодарил ребят за то, что они подарили возможность увидеть игру совершенно по-новому. Эти работы — не просто рисунки, а настоящие эмоции, застывшие на холсте.

Галерея
показать все фотографии
Сюжет: Арсенал
Тульский «Арсенал» заплатит за нетактичных зрителей
Спорт
Тульский «Арсенал» заплатит за нетактичных зрителей
сегодня, в 10:14, 13 781 0
Головокружительная ничья: матч «Арсенала» с «Уфой» запомнится надолго. Фоторепортаж
Спорт
Головокружительная ничья: матч «Арсенала» с «Уфой» запомнится надолго. Фоторепортаж
вчера, в 21:41, 9 3537 0
В центре Тулы неизвестные украли флаг «Арсенала»
Жизнь Тулы и области
В центре Тулы неизвестные украли флаг «Арсенала»
18 сентября, в 15:10, 11 1505 -1
Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Уфа»
Спорт
Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Уфа»
16 сентября, в 16:10, 7 1166 1
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 13:46 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Арсеналхудожникифутбол
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Голосование за выбор финалистов телешоу «Классная тема!»: поддержим учителя из Тулы!
Голосование за выбор финалистов телешоу «Классная тема!»: поддержим учителя из Тулы!
В Узловой, Черни, Кимовске и Алексине пройдут ярмарки вакансий
В Узловой, Черни, Кимовске и Алексине пройдут ярмарки вакансий
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.