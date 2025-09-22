Тульские художники зарисовали самые яркие моменты матча «Арсенала» с «Уфой» в «прямом эфире»

Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

Художники из Тульского колледжа искусств имени А. С. Даргомыжского зарисовывали самые яркие моменты матча «Арсенала» с «Уфой» прямо во время игры на стадионе. Об этом рассказала пресс-служба оружейников.

— Наша игра стала не просто спортивным событием, а настоящим произведением искусства! — говорится в сообщении тульского клуба.

ПФК «Арсенал» поблагодарил ребят за то, что они подарили возможность увидеть игру совершенно по-новому. Эти работы — не просто рисунки, а настоящие эмоции, застывшие на холсте.